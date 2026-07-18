Comidas infantiles y ayuno: dieta especial impulsa el éxito de Olmo en el Mundial

Dani Olmo brilla con España en el Mundial 2026 tras llegar en su mejor forma gracias a un riguroso plan nutricional y físico diseñado con su equipo de especialistas.

Según un reportaje del diario español «AS», el plan le permitió repetir lo que ya hizo en la Eurocopa, donde pasó de suplente a titular decisivo. situación que se repite en el Mundial, donde es clave para Luis de la Fuente gracias a su dinamismo ofensivo y a su llegada en plenitud.

Javier Fernández Leguero, nutricionista que ha trabajado con estrellas como Eduardo Camavinga y Mariona Caldentei, Jenny Hermoso, Tony Martínez, Tiago Almada y David Soria. García fue el enlace entre él y Olmo.

Legero afirmó: «Todo empezó gracias a García, con quien llevo trabajando cuatro temporadas. Él se lo contó a Dani, y este me escuchó. Empezamos a trabajar con él en su última temporada en Alemania y, desde su fichaje por el Barcelona, hemos trabajado juntos de forma continuada y con total dedicación».

«Analizamos sus análisis de sangre y, a partir de ahí, planificamos la temporada. Este año todo se orientó al Mundial. No soy solo yo; su equipo y su familia también le apoyan, y eso es clave».

Todo se hace con precisión, vigilando las necesidades de cada jugador y los alimentos que le afectan. Coordinamos con el preparador físico para que todo sea coherente.

Uno de los cambios más notables en la dieta de Olmo ha sido reducir, sin eliminar, el gluten, práctica ya seguida por Dani Carvajal, Lionel Messi, Ivan Rakitic, Marcos Llorente, Novak Djokovic y Anthony Joshua.

«Lo hemos reducido por su efecto inflamatorio: aumenta el riesgo de lesiones y ralentiza la recuperación muscular», explica.

Además, Olmo ha incluido el ayuno para bajar el riesgo de lesiones, aunque con menos rigor que compañeros como Marcos Llorente y Álex Grimaldo, que siguen el ayuno intermitente.

Lo aplicamos en los días de menor carga para que el organismo optimice la energía.

Además, hemos notado más masa muscular, menos lesiones y mejor rendimiento; la evolución ha sido gradual y constante».

Legero, con una sonrisa, reveló uno de los secretos del programa: «Usamos comidas con crema de arroz, parecidas a las que preparan las madres para bebés».

La mezclamos con proteínas y leche para favorecer la recuperación muscular tras varios partidos seguidos.

El informe concluye que este programa ayudó a Olmo a llegar al Mundial en óptimas condiciones, y resalta que sus dos pases decisivos, sobre todo el intercambio con Pedro Porro frente a Francia, son solo la punta del iceberg, Las cifras muestran que es sexto entre los centrocampistas ofensivos en distancia media por partido, con 9,4 km, solo superado por Martin Ødegaard, con 10,04 km.

Además, es quinto en aceleraciones, con 190,5, lo que confirma su importancia en el esquema de Luis de la Fuente, tal como mostró en la Eurocopa tras armarse de paciencia hasta su momento de brillar, siguiendo un plan específico para el Mundial.