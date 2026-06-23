Tras el 2-0 de Argentina sobre Austria en el Mundial, se desató una fuerte polémica por el arbitraje de Amin Omar, sobre todo por el primer gol de Lionel Messi.

Tras fallar un penalti al inicio, Messi abrió el marcador en el 38’, su gol 17 en Mundiales, superando a Klose (16). Luego anotó el 18.

Sin embargo, en Austria consideran que el primer tanto no debió subir al marcador, pues en la jugada previa Xavier Schlager habría sido derribado por Alexis Mac Allister. El árbitro, no obstante, validó el gol.

«Me derribó por completo», se quejó Schlager ante la prensa austriaca. «Tengo las dos piernas en el aire y luego caigo al césped. No soy de los que se tiran al suelo a menudo ni de los que suelen recibir tiros libres. Para mí, esto fue sin duda una falta clara. El gol no debería haber subido al marcador».

El seleccionador Ralf Rangnick lo secundó: «El VAR debió actuar como con el penal de Argentina; si revisaba las imágenes, vería la falta clara sobre Schlager».

Konrad Laimer, visiblemente enfadado durante el encuentro, cree que Argentina recibe un trato de favor de la FIFA: «No sé cuántas faltas hicieron, pero parecía que podían cometer 700 sin sanción. No vieron la primera amarilla hasta pasados los setenta minutos».

«Por alguna razón, hoy en día ya no se sacan tarjetas amarillas», concluye Laimer. «Sé que no debo preocuparme, no tiene sentido, pero sí complica todo. Nosotros tampoco jugamos perfecto: si pierdes el balón, ellos son letales al contraataque. Cuando Messi lo recibe, ya sabe qué hacer; es muy bueno en eso».