Comesaña: "Junior dio una clase de fútbol"

El entrenador del Tiburón se mostró satisfecho por la presentación de su equipo en la caída en los penales ante Atlético Paranaense.

Lejos de sentirse dolido por haber estado tan cerca de la coronación en la final de la Copa Sudamericana, en la cual Junior sucumbió en los penales en Curitiba a manos de Atlético Paranaense, Julio Comesaña se mostró orgulloso por la actuación de los suyos y aseguró que el Tiburón, en la actualidad, muestra un rendimiento histórico.

"Culminada la final, hay un ganador al que felicitamos, pero quiero decir algo: de este Junior no se va a olvidar así de fácil. Esta noche se dio una clase de fútbol, defendiendo y atacando en una plaza difícil, en una cancha que no es fácil jugar. No hubo quejas, sólo fútbol, y nosotros pudimos resolver esto antes del penal de Jarlan, entonces no nos vamos a poner ahora a llorar", comenzó el técnico del elenco de Barranquilla en su análisis.

"No conozco ninguna receta que garantice el acierto en los penales. Entrenamos y volvimos a fallar. Me voy con la satisfacción con la presentación del equipo. Nos duele mucho, pero cuando las cosas duelen, se aprende. Para mí fue una fiesta del fútbol. Ver jugar a Junior otra vez me volvió a emocionar. Con la pelota y sin la pelota. Este Junior que estamos viendo debe ser el mejor de muchas épocas", aseveró el uruguayo.