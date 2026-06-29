Comentarios preocupantes sobre el partido entre Países Bajos y Marruecos en el Mundial: «¡Es un infierno!»

La selección holandesa afrontará un partido durísimo en el Mundial: no solo por enfrentar a Marruecos, sino porque jugar en Monterrey es un «infierno».

El exdirector del Feyenoord, Dennis te Kloese, aconsejó evitar esta sede, pero ahora la exfutbolista Merel van Dongen, bicampeona con el CF Monterrey, explica en ESPN lo duro que es jugar allí.

Van Dongen (33), ya retirada, ganó dos títulos con el CF Monterrey. «El techo sobresale de las gradas y acumula calor; casi no corre el aire. Es un manto asfixiante. No hay forma de protegerse. A nuestros chicos les costará mucho».

«A esa hora (19:00, nota del editor) el calor y la humedad son tan altos que resulta casi imposible de explicar. Yo tolero bien el calor; jugaba en España y ya estaba algo acostumbrado, pero, sinceramente, a veces simplemente no podía más».

Incluso tuvo que ser evacuada en ambulancia por deshidratación. «Es una batalla mental constante contra el calor. A veces me dieron oxígeno en el descanso y, en los Juegos, usábamos chalecos de hielo antes del partido; comer hielo picado también ayuda, porque hay que bajar la temperatura corporal».

Por eso, Van Dongen tiene un consejo claro para Ronald Koeman. «Por favor, haz un calentamiento duro, más intenso de lo habitual. No te lo tomes con calma, sino que dale caña. Déjate la piel. Acostumbrarse al calor es casi imposible, así que intenta superar ese punto crítico. Déjate llevar por el sudor, porque eso es lo peor: la pérdida de líquidos. Será un reto enorme para la selección holandesa. La supervivencia del más apto».

El lunes a las 3:00 a. m. (hora de los Países Bajos) se jugarán los dieciseisavos; el ganador enfrentará en octavos a Canadá o Sudáfrica.