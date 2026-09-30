



El veredicto de culpabilidad de la Premier League contra el Manchester City es espectacular: culpable en 114 de 115 cargos, que describen delitos que distan mucho de ser bagatelas. La comisión independiente designada por la liga ha encontrado pruebas suficientes para demostrar al club un fraude financiero sistemático entre 2009 y 2018.

El club gestionado por la familia gobernante de Abu Dabi, según la opinión de los jueces, entre otras cosas falseó balances, firmó contratos ficticios con empresas para "inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes", como recoge la sentencia. Así, los Citizens pudieron gastar durante años, por ejemplo en el mercado de fichajes, más dinero del que realmente les estaba permitido según la normativa de la UEFA y de la Premier League. De este modo, se dice que el Manchester City se aseguró ilegalmente una ventaja de hasta mil millones de euros.

Sin duda: es una sentencia que, por su magnitud, es histórica y merece todo superlativo. Sobre todo en el plano financiero, podría acarrear consecuencias nunca vistas hasta ahora; desde hace tiempo se especula, por ejemplo, con si los clubes perjudicados de la Premier League podrían ahora reclamar indemnizaciones al Manchester City por los ingresos dejados de percibir.

Pero ahora al veredicto de culpabilidad también debe seguirle una sanción acorde. De lo contrario, el tiro podría salir por la culata y empeorarlo todo aún más.

Que vaya a haber una sanción histórica contra el exclub de Pep Guardiola se ha vuelto más probable por la forma en que se redactó la sentencia, pero ni mucho menos está decidido todavía.

¿Ya había sido condenado alguna vez el Manchester City por irregularidades financieras?

Al fin y al cabo, no es la primera vez que el Manchester City ha sido condenado por irregularidades financieras. Para ser exactos, el Manchester City ya fue condenado en 2020 por las mismas infracciones que ahora.

La UEFA había excluido entonces a los Skyblues durante dos años de todas las competiciones europeas de clubes por graves infracciones del Fair Play Financiero y le había impuesto una multa de 30 millones de euros. Es cierto que posteriormente la sentencia fue anulada por el tribunal internacional CAS, pero en ningún caso porque el tribunal hubiera establecido la inocencia del City. Más bien, el City se benefició del reglamento y del escaso celo investigador de la UEFA.

Para la UEFA, las infracciones financieras prescriben a los cinco años. Las acusaciones formuladas entonces contra el Manchester City se referían sobre todo a los años entre 2009 y 2013, por lo que en 2020 ya habían prescrito.

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Además, la UEFA se había basado sobre todo en documentos que el denunciante Rui Pinto había puesto a disposición, entre otros, de Football Leaks y de Spiegel. Al parecer, el organismo continental se había esforzado poco por encontrar más pruebas de un pasado más reciente y además quiso cerrar rápidamente el incómodo caso. Al final, el Manchester City se fue con una multa de 10 millones de euros por falta de cooperación con las autoridades.

Sin una sanción dura, ni siquiera la sentencia más histórica vale de nada

No se puede reprochar falta de minuciosidad a la Premier League: la comisión investigó durante tres años antes de que ahora llegara la sentencia. Y dado que la liga no contempla un plazo de prescripción por infracciones de las Profit and Sustainability Rules (PSR), también pudieron utilizarse las pruebas —las más sólidas y de acceso público— de los primeros años tras la adquisición del club por la familia gobernante de Abu Dabi.

Que precisamente la Premier League, la liga más comercial y capitalista del mundo, esté ahora corrigiendo lo que la UEFA arruinó en 2020 es muy llamativo.

Pero la sentencia, como ya se ha dicho, solo puede ser el primer paso. Seamos sinceros: ¿quién tenía ayer todavía presente que el Manchester City ya fue condenado en 2020 por las mismas infracciones? El descenso forzoso de la Juventus de la Serie A en 2006 por la manipulación sistemática de árbitros (“Calciopoli”) muchos todavía lo recuerdan hoy; la exclusión de la Conference League en la temporada 2023/2024 por maquillaje contable (“Plusvalenza”) probablemente muchos ya la hayan olvidado.

Sin una sanción histórica, ni siquiera la sentencia más dura vale de nada.

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No porque entonces todo fuera a mejorar. Pensarlo sería necio. Los fraudes forman parte del fútbol profesional desde que fue inventado. Y hasta ahora los implicados siempre han encontrado una nueva forma de hacer trampas en cuanto se cerraba una grieta. Pero si el Manchester City no fuera castigado ahora con dureza por estas infracciones masivas y tras esta sentencia, entonces ya se podrían enterrar definitivamente todas las reglas como el Fair Play Financiero.

Si de verdad algo tiene que mejorar aunque sea un poco en este sentido, entonces el City debe ser castigado con severidad.

¿Qué le amenaza ahora realmente al Manchester City?

Todo es posible, desde drásticas deducciones de puntos durante varios años y multas de decenas o incluso centenas de millones, hasta el descenso forzoso, la retirada de todos los títulos ganados en ese periodo y amplias indemnizaciones a la competencia.

Sinceramente, sin embargo, por desgracia no parece realmente imaginable. Por muy deseable e importante que sería que la Premier League quisiera dar ejemplo e impusiera la sanción más dura posible al Manchester City, también se perjudicaría a sí misma. Clubes como el Chelsea, el Aston Villa o el Nottingham Forest llevan agresivamente al límite las fronteras de las PSR. Eso no está prohibido de por sí, pero la liga tendría que examinar con mucho detalle en adelante cualquier atisbo de contabilidad creativa si va en serio.

Además, no deben subestimarse las posibilidades financieras del ManCity: el Manchester City recurrirá casi con toda seguridad. Una batalla judicial interminable contra los recursos prácticamente infinitos y respaldados por el Estado del club entraña un riesgo financiero y político extremo. Para la liga y, en última instancia, también para todos los clubes de la liga. Además, una sentencia dura podría, como ya se ha mencionado, desencadenar una avalancha incalculable de demandas por daños y perjuicios de otros clubes que se sienten estafados en títulos o en ingresos de la Champions League y de otras competiciones. Es de temer que la liga termine alcanzando un acuerdo pragmático con el Manchester City para no perderse en un laberinto jurídico.

Pero eso provocaría lo contrario de lo que la sentencia en realidad debería lograr. Reglas como el Fair Play Financiero o las Profit and Sustainability Rules inglesas estarían definitivamente muertas.