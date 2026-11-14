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El marroquí Medhi Benatia, exdirector deportivo del Olympique de Marsella, se pronunció sobre la polémica que estalló tras la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal, un encuentro que vivió una sucesión de acontecimientos que terminaron con la decisión del comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol de proclamar a Marruecos campeón.

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Benatia describió la escena como caótica y aseguró que la coronación marroquí, incluso si se confirma oficialmente, no tendrá el mismo sabor dadas las circunstancias que rodearon al partido y la continua disputa legal sobre su resultado.

Durante una entrevista con el canal francés "Canal+", Benatia habló de las repercusiones de la final disputada en enero de 2026, que terminó con la victoria de Senegal por un gol a cero tras recurrir a la prórroga, antes de que el Comité de Apelaciones de la Confederación Africana decidiera en marzo considerar a la selección senegalesa como retirada y conceder la victoria a Marruecos.

El exresponsable marroquí reconoció que no sabe quién resolverá finalmente el caso, pero describió lo que está ocurriendo como un verdadero caos, dadas las complejidades del expediente y a la espera del fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre el recurso presentado contra la decisión.

La crisis se remonta a los últimos minutos del tiempo reglamentario del partido, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de la selección marroquí, una decisión que provocó la ira de los jugadores de Senegal y llevó a varios de ellos a abandonar el terreno de juego en señal de protesta, antes de regresar para completar el encuentro.

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La Confederación Africana se basó posteriormente en este incidente para considerar la conducta de la selección senegalesa como una infracción del reglamento de la competición, lo que allanó el camino para la decisión del Comité de Apelaciones de cambiar el resultado del partido y conceder el título a Marruecos de forma simbólica.

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En cambio, la parte senegalesa se aferró a su derecho al título basándose en el resultado logrado dentro del campo, con lo que la crisis se trasladó a los tribunales.

Benatia criticó la forma en que se gestionó el incidente durante el partido, responsabilizando al delegado del encuentro y a los árbitros por no tomar la decisión adecuada en su momento.

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Considera que el regreso de los jugadores de Senegal al terreno de juego y la finalización del partido deberían haberse tenido en cuenta al examinar el caso, y se preguntó por la utilidad de convertir el incidente, tras concluir el encuentro, en una crisis legal que terminó con el cambio del resultado.

A pesar de haber disputado 66 partidos internacionales con la camiseta de la selección marroquí, Benatia no ocultó su pesar por la forma en que se está discutiendo ahora la posibilidad de que su país se corone campeón.

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Dijo que la obtención del campeonato por parte de Marruecos, si se confirma oficialmente, no tendrá el mismo sabor que habría tenido si la competición se hubiera decidido de forma natural dentro del campo.

Añadió que lo ocurrido es muy triste para el fútbol marroquí, y expresó su frustración por la repetición de este tipo de crisis en las competiciones africanas.

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Señaló que tiene amigos que han jugado anteriormente en el continente y le hablaron de forma positiva sobre Marruecos, lo que hace que la imagen asociada a la final resulte aún más molesta para él.

Sobre el terreno de juego, el partido vivió un escenario emocionante, después de que el marroquí Brahim Díaz fallara el penalti que se señaló a favor de la selección de su país en el tiempo añadido de la segunda mitad, tras la interrupción del juego durante varios minutos por la protesta de los jugadores de Senegal y su abandono del campo.

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Tras la reanudación del encuentro, la selección senegalesa logró recuperar el equilibrio, y Pape Gueye marcó el único gol del partido durante la prórroga, para decidir el título a favor de los "Leones de la Teranga" según el resultado con el que terminó el enfrentamiento.

Pero el Comité de Apelaciones de la Confederación Africana reconsideró el incidente dos meses después, basándose en el reglamento que regula el abandono del terreno de juego, y emitió una resolución por la que se consideraba a Senegal como retirado y se concedía la victoria a Marruecos con un resultado simbólico.

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El entorno futbolístico africano aguarda el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que resolverá el litigio entre las federaciones marroquí y senegalesa sobre la legitimidad de la decisión del Comité de Apelaciones y la identidad del campeón de la edición de 2025. Se espera que el fallo se dicte a finales de noviembre, para determinar el destino del controvertido título.