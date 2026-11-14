¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLEGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Comentario incendiario de Benatia sobre la crisis de la final de África ante Senegal: ¿qué dijo sobre el título de Marruecos?

Sigue a GOAL en Google

El marroquí Medhi Benatia, exdirector deportivo del Olympique de Marsella, se pronunció sobre la polémica que estalló tras la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal, un encuentro que vivió una sucesión de acontecimientos que terminaron con la decisión del comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol de proclamar a Marruecos campeón.

Anuncios

Benatia describió la escena como caótica y aseguró que la coronación marroquí, incluso si se confirma oficialmente, no tendrá el mismo sabor dadas las circunstancias que rodearon al partido y la continua disputa legal sobre su resultado.

Durante una entrevista con el canal francés "Canal+", Benatia habló de las repercusiones de la final disputada en enero de 2026, que terminó con la victoria de Senegal por un gol a cero tras recurrir a la prórroga, antes de que el Comité de Apelaciones de la Confederación Africana decidiera en marzo considerar a la selección senegalesa como retirada y conceder la victoria a Marruecos.

El exresponsable marroquí reconoció que no sabe quién resolverá finalmente el caso, pero describió lo que está ocurriendo como un verdadero caos, dadas las complejidades del expediente y a la espera del fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre el recurso presentado contra la decisión.

La crisis se remonta a los últimos minutos del tiempo reglamentario del partido, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de la selección marroquí, una decisión que provocó la ira de los jugadores de Senegal y llevó a varios de ellos a abandonar el terreno de juego en señal de protesta, antes de regresar para completar el encuentro.

Anuncios
Anuncios

La Confederación Africana se basó posteriormente en este incidente para considerar la conducta de la selección senegalesa como una infracción del reglamento de la competición, lo que allanó el camino para la decisión del Comité de Apelaciones de cambiar el resultado del partido y conceder el título a Marruecos de forma simbólica.

Related Topics

Próximos partidos
SUD

SUD

Africa Cup of Nations Qualification

16 nov 2026

SEN

SEN

NER

NER

Africa Cup of Nations Qualification

17 nov 2026

MAR

MAR

En cambio, la parte senegalesa se aferró a su derecho al título basándose en el resultado logrado dentro del campo, con lo que la crisis se trasladó a los tribunales.

Benatia criticó la forma en que se gestionó el incidente durante el partido, responsabilizando al delegado del encuentro y a los árbitros por no tomar la decisión adecuada en su momento.

Anuncios

Considera que el regreso de los jugadores de Senegal al terreno de juego y la finalización del partido deberían haberse tenido en cuenta al examinar el caso, y se preguntó por la utilidad de convertir el incidente, tras concluir el encuentro, en una crisis legal que terminó con el cambio del resultado.

A pesar de haber disputado 66 partidos internacionales con la camiseta de la selección marroquí, Benatia no ocultó su pesar por la forma en que se está discutiendo ahora la posibilidad de que su país se corone campeón.

Anuncios

Dijo que la obtención del campeonato por parte de Marruecos, si se confirma oficialmente, no tendrá el mismo sabor que habría tenido si la competición se hubiera decidido de forma natural dentro del campo.

Añadió que lo ocurrido es muy triste para el fútbol marroquí, y expresó su frustración por la repetición de este tipo de crisis en las competiciones africanas.

Anuncios

Señaló que tiene amigos que han jugado anteriormente en el continente y le hablaron de forma positiva sobre Marruecos, lo que hace que la imagen asociada a la final resulte aún más molesta para él.

Sobre el terreno de juego, el partido vivió un escenario emocionante, después de que el marroquí Brahim Díaz fallara el penalti que se señaló a favor de la selección de su país en el tiempo añadido de la segunda mitad, tras la interrupción del juego durante varios minutos por la protesta de los jugadores de Senegal y su abandono del campo.

Anuncios

Tras la reanudación del encuentro, la selección senegalesa logró recuperar el equilibrio, y Pape Gueye marcó el único gol del partido durante la prórroga, para decidir el título a favor de los "Leones de la Teranga" según el resultado con el que terminó el enfrentamiento.

Pero el Comité de Apelaciones de la Confederación Africana reconsideró el incidente dos meses después, basándose en el reglamento que regula el abandono del terreno de juego, y emitió una resolución por la que se consideraba a Senegal como retirado y se concedía la victoria a Marruecos con un resultado simbólico.

Anuncios

El entorno futbolístico africano aguarda el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que resolverá el litigio entre las federaciones marroquí y senegalesa sobre la legitimidad de la decisión del Comité de Apelaciones y la identidad del campeón de la edición de 2025. Se espera que el fallo se dicte a finales de noviembre, para determinar el destino del controvertido título.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

Ver perfil del autor