Comentario cínico sobre el cuadro de Argentina en el Mundial: «No se le favorece en absoluto»

La fase de grupos del Mundial ha terminado, así que ya preparamos las eliminatorias. En el programa «NOS WK Ontbijt» analizaron el calendario, incluido el camino de Argentina.

El presentador Henry Schut analizó a la actual campeona del mundo. En la ronda de 32, el equipo de Lionel Scaloni se medirá a Cabo Verde. Si avanza, en octavos enfrentará al ganador de Australia o Egipto.

Si Argentina gana, avanzará a cuartos de final para enfrentar al ganador de Suiza-Argelia o Colombia-Ghana.

«Al final, espero que se enfrenten a Colombia», afirmó Leonne Stentler, quien concluyó que «Los Cafeteros» pueden ser un rival complicado. «En la fase de clasificación, Argentina perdió contra ellos y empató. Esos son, en realidad, los únicos obstáculos en el camino».

A Schut no le impresiona el camino. «En realidad, son solo dos partidos de calentamiento más, casi se podría decir», opinó sobre los posibles rivales de Argentina. Luego analizó el camino de la selección holandesa. «Ese es un poco más complicado. ¿Deberíamos preocuparnos por eso?», se preguntó Schut.

«No, ¿verdad? El sorteo ha sido muy justo», apuntó el presentador con ironía. «Todo se ha sorteado de forma muy justa», añadió, y Stentler se echó a reír. El analista siguió el mismo tono. «Argentina no tiene ninguna ventaja en este torneo», añadió con guiño.

Schut relativizó el sorteo. «Y si no es así, tendremos que conformarnos con ello», concluyó. El martes a las 3:00 de la madrugada, Holanda se enfrentará a Marruecos en octavos. Si gana, se medirá al ganador de Sudáfrica-Canadá. En cuartos podría toparse con Francia o Alemania, lo que, sobre el papel, se ve complicado.