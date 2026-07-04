Colombia venció 1-0 a Ghana en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 y avanzó a octavos, donde enfrentará a Suiza.

Thomas Partey probó desde el centro del área en el primer minuto, pero su disparo se marchó ligeramente desviado. El choque, muy físico, dejó lesiones: John Córdoba (Colombia) en el 8’ y Marvin Sinaya (Ghana) en el 13’.

Colombia dominó el encuentro y abrió el marcador en el 14’: centro de Suárez desde la derecha y remate potente de John Arias al ángulo derecho.

A partir de ahí, Colombia dominó la posesión, mientras Ghana se limitaba a defender. Solo al final de la primera parte Antoine Semenyo probó un disparo que, tras rebotar en un defensa, se marchó por encima del larguero en el minuto 37.

La respuesta colombiana llegó con un pase de Gustavo Puertas a Luis Díaz, cuyo disparo se marchó ligeramente desviado en el 39.

Instantes después, Luis Suárez cabeceó rozando el poste derecho (42'), Daniel Muñoz centró desde la derecha al segundo palo, pero Lawrence Ati-Zigi despejó de cabeza un remate de Johan Mojica sobre la línea en el 45+1, y así acabó la primera parte con Colombia 1-0.

Tras el descanso, Colombia mantuvo el control y Ati-Zigi detuvo un disparo envenenado de Puerta en el 55.

Inmediatamente después, Luis Díaz marcó de cabeza tras un centro de John Arias, pero el asistente levantó la bandera por fuera de juego en el 56; acto seguido, el extremo del Bayern de Múnich falló otra ocasión clara y el portero detuvo su disparo en el 58.

Colombia buscó el segundo, pero Ghana apenas respondió con un disparo de Thomas Partey al poste en el 69.

Davinson Sánchez remató de cabeza en el 81, pero el portero lo detuvo; luego, un disparo potente de Juan Fernando Quintero rozó el poste derecho en el 84, y un cabezazo de Richard Ríos hizo lo propio en el 90+1.