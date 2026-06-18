Colombia comenzó arrollador en el Mundial. Venció 3-1 a Uzbekistán en su debut. Luis Díaz, con un gol y una asistencia, guió la victoria que sitúa a Colombia líder del Grupo K con 3 puntos. Portugal y la República Democrática del Congo suman uno.

Uzbekistán, lejos de mostrar nervios de debut, buscó el ataque desde el inicio. Sin embargo, el seleccionador Fabio Cannavaro observó que las ocasiones eran escasas y que el delantero Eldor Shomurodov apenas recibía balones.

Tras un inicio discreto, Colombia se metió en el partido con un disparo de Jhon Arias desde un metro. Poco después, Luis Díaz estrelló el balónen el poste desde un ángulo complicado.

Poco antes del descanso, y tras el choque entre Abdukodir Khusanov y un cámara, Colombia abrió el marcador: Díaz asistió a Daniel Muñoz, quien marcó de volea: 0-1.

Cannavaro respondió con los cambios de Dostonbek Khamdamov y Farrukh Sayfiev, lo que dio más equilibrio a Uzbekistán y, finalmente, su primer gol en un Mundial: un disparo potente que el portero Camilo Vargas no retuvo y que Abbosbek Fayzullaev empujó a la red (1-1).

Sin embargo, el empate duró solo cinco minutos: Gustavo Puerta asistió a Díaz y su disparo, aunque detestable, superó a Yusupov tras rebotar en sus brazos: 1-2.

Colombia no sentenció y, al final, sufrió: Akmal Mozgovoy lanzó un balón con efecto que pasó muy cerca del larguero.

En el 99, Cucho Hernández peleó en la banda, centró y Jaminton Campaz cabeceó el 1-3.

Instantes después, Bekhruz Karimov estrelló un disparo en el larguero y el árbitro Anthony Taylor pitó el final. Uzbekistán se medirá a Portugal en su siguiente encuentro, mientras que Colombia enfrentará a la República Democrática del Congo.