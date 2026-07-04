Colombia avanza a octavos del Mundial tras vencer 1-0 a un Ghana impotente

Colombia se clasificó a octavos del Mundial tras vencer 1-0 a Ghana en Kansas City con gol temprano de Jhon Arias. Ahora enfrentará a Suiza; el ganador chocará en cuartos con Egipto o Argentina.
La primera parte estuvo marcada por las lesiones: Jhon Córdoba salió por molestias en la ingle y fue reemplazado por Luis Suárez, mientras que en Ghana Marvin Senaya dejó su lugar a Alidu Seidu por una lesión muscular.
Un minuto después de que Arias viera la amarilla por una dura entrada a Iñaki Williams, el delantero del Palmeiras abrió el marcador. Un centro milimétrico del suplente Suárez fue rematado de espaldas por Arias. El portero Lawrence Ati Zigi nada pudo hacer: 1-0.
Un duro golpe para Ghana, que apenas creó peligro y se libró de encajar el segundo cuando Luis Díaz falló un tiro desde buena posición. Poco después, Williams respondió con un remate alto.
Justo antes y después del descanso, Ghana tuvo su mejor momento con Thomas Partey y Antoine Semenyo, pero las ocasiones más claras siguieron siendo para Colombia. LuisDíaz creyó marcar el 2-0, pero estaba en fuera de juego.
Díaz, de nuevo, falló ante Ati Zigi tras un buen pase de Puerta.
Davinson Sánchez, ex del Ajax, cabeceó al 2-0, pero Ati Zigi lo desvió. Ghana aguantó, aunque sin crear peligro, y el equipo de Carlos Queiroz se despidió del torneo.