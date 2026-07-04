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Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

Colombia avanza a octavos del Mundial tras vencer 1-0 a un Ghana impotente

Colombia vs Ghana
Colombia
Ghana
World Cup

Colombia se clasificó a octavos del Mundial tras vencer 1-0 a Ghana en Kansas City con gol temprano de Jhon Arias. Ahora enfrentará a Suiza; el ganador chocará en cuartos con Egipto o Argentina.

La primera parte estuvo marcada por las lesiones: Jhon Córdoba salió por molestias en la ingle y fue reemplazado por Luis Suárez, mientras que en Ghana Marvin Senaya dejó su lugar a Alidu Seidu por una lesión muscular.

Un minuto después de que Arias viera la amarilla por una dura entrada a Iñaki Williams, el delantero del Palmeiras abrió el marcador. Un centro milimétrico del suplente Suárez fue rematado de espaldas por Arias. El portero Lawrence Ati Zigi nada pudo hacer: 1-0.

Un duro golpe para Ghana, que apenas creó peligro y se libró de encajar el segundo cuando Luis Díaz falló un tiro desde buena posición. Poco después, Williams respondió con un remate alto.

Justo antes y después del descanso, Ghana tuvo su mejor momento con Thomas Partey y Antoine Semenyo, pero las ocasiones más claras siguieron siendo para Colombia. LuisDíaz creyó marcar el 2-0, pero estaba en fuera de juego.

World Cup
Switzerland crest
Switzerland
SUI
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Colombia
COL

Díaz, de nuevo, falló ante Ati Zigi tras un buen pase de Puerta.

Davinson Sánchez, ex del Ajax, cabeceó al 2-0, pero Ati Zigi lo desvió. Ghana aguantó, aunque sin crear peligro, y el equipo de Carlos Queiroz se despidió del torneo.

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