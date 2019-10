Colombia 0-0 Chile: Claudio Bravo sostiene a una Roja que no pasa la mitad de cancha

El meta de Manchester City mantiene su valla invicta en Alicante y se erige como el único destacable del equipo de Reinaldo Rueda.

De lo peor del proceso. Sin dudas: mostró una cara mezquina ante una renovada (0-0) que prescindió de James Rodríguez y Radamel Falcao García pero que supo complicar con sus armas elásticas de un ataque que supo elaborar lo que La Roja no. Claudio Bravo, considerado para el futuro próximo del , destacó como ninguno con cinco contenciones claves.

El bicampeón de América se plantó en el José Rico Pérez de Alicante con una fórmula que no desconoce. Delante de Bravo habían tres defensores -y rápido se lesionó Gary Medel-, Arturo Vidal y Erick Pulgar iniciaban el juego ofensivo y en las bandas se pararon Mauricio Isla junto a Alfonso Parot. Y no fue la jornada de ellos, ni tampoco la de Fabián Orellana, Alexis Sánchez y César Pinares, los más adelantados. El de ejecutó el único remate de su equipo en toda la tarde. Se animó con un zurdazo cuando tuvo el espacio y el tiro salió desviado. Si David Ospina apenas se enteró que estaba en .

Bravo, segurísimo, le contuvo su opción a Juan Guillermo Cuadrado, que dribleó, quebró la cintura de Paulo Díaz con su cambio de velocidad y sacó un potente derechazo al centro del arco. Siempre solvente, y ahora lanzándose al piso, amagó el grito de Duván, que con furiosa pegada se sacó de encima a Guillermo Maripán.

Sobre el cierre de la primera mitad, Bravo aguantó el tiro de Luis Muriel controlándolo sin siquiera dar rebote, con sus dos manos, y por su virtud de cubrir ambos palos y esperar justo en el centro. Fue un momento en el duelo en el que Chile al menos elaboró con Vidal conduciendo y profundizando. Cuando Alexis centró para Orellana, ni el Histórico ni el Rey alcanzaron a pinchar la pelota. No hubo otro destello.

En el segundo lapso la Selección Colombia siguió probando figuritas para la era post Falcao. Alfredo Morelos recibió en largo y ante dos marcas remató cruzado, desde fuera y en velocidad antes de que Bravo se anotara su cuarta tapada. La quinta fue a Jefferson Lerma, que percutó recto y, como siempre, Bravo controló haciéndolo todo parecer fácil. Del otro lado, finalizaciones imperfectas y forzadas y combinadas con un trámite más que trabado.

"Buen apretón para seguir mejorando, para darme cuenta que esto no es fácil y que las Clasificatorias son así de duras. (Destaco) el cero, defender de buena manera, defender los balones detenidos. Antes nos costaba mucho, ahora tenemos gente con envergadura para solucionar esas situaciones", reseñó tras el 0-0 la máxima figura de un Chile que no termina de sacar cuentas tan negativas por un penal que no se cobró y por un arquero que, bien arriba la élite, sostiene a su combinado nacional.