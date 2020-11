Colo Colo vs. Curicó Unido: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Este miércoles, cierra la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2020. El Cacique recibe a con la obligación de ganar tras la victoria de Deportes La Serena ante Palestino (1-3), que los dejó como colistas absolutos, con 17 unidades.

La escuadra de Gustavo Quinteros llega a esta cita tras vencer por la mínima a Audax Italiano, logrando su cuarto triunfo en lo que va del torneo. Además, con su victoria sobre los itálicos, los albos lograron cortar una racha de cinco derrotas seguidas en casa. El Albirrojo, por su parte, saltará al terreno del Estadio Monumental desde el quinto casillero, con 31 positivos. El cuadro tortero viene de igualar en La Granja 2-2 ante .

Para este cruce, los de la Séptima Regíón no contarán con su técnico Nicolás Larcamón, quien presentó su renuncia. "El motivo de tal decisión obedece a ofrecimientos concretos de propuestas laborales en otros mercados futbolísticos distintos a ", señaló el club curicano en su comunicado. Como DT interino asumió Damián Muñoz, junto al preparador físico Rodrigo Cofré y el entrenador de arqueros René Díaz.

Colo Colo: Brayan Cortés; Felipe Campos, Maximiliano Falcón, Julio Barroso; Ronald de la Fuente; Williams Alarcón, César Fuentes, Gabriel Suazo; Gabriel Costa, Esteban Paredes, Pablo Mouche.

Curicó Unido: Fabián Cerda; Jen Buss, Diego Urzúa, José Rojas, Matías Ibacache; Bayron Oyarzo, Pablo Corral, Martín Cortés, Heber García; Gabriel Harding, Federico Castro.

