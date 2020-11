Colo Colo vs. Audax Italiano: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Un duro traspié sufrió luego de caer frente a Palestino en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2020. La derrota 3-1 volvió a encender las alarmas del cuadro que dirige Gustavo Quinteros pues volvió a la zona roja, quedando solo a dos puntos del colista: Deportes La Serena. Por lo mismo, el Cacique está obligado a ganar cuando reciba a por la decimonovena fecha.

El cuadro de Francisco Meneghini, en tanto, llega precedido de un triunfo (ante ) que los mantiene en el noveno casillero, merced a 24 positivos. Cabe destacar que la tienda alba ganó solo uno de sus últimos 11 juegos del torneo (4E 6D); fue 1-0 ante , mientras que los itálicos acumulan siete encuentros sin ganar fuera de casa, con tres empates y cuatro derrotas.

Para este cruce, los albos no contarán con su entrenador luego de la expulsión sufrida en el duelo del sábado pasado ante los árabes, y donde Quinteros increpó duramente al juez del partido, Juan Lara, quien denunció los insultos en el informe.

"Es expulsado el DT de Colo Colo, señor Gustavo Quinteros, por recibir una segunda amonestación en un mismo partido (esta segunda amonestación es por continuar mostrando desaprobación con palabras y acciones). Una vez expulsado me aplaude diciendo a viva voz 'Cobra lo que tienes que cobrar concha de tu madre' (sic)", reza el texto del juez. Con esto, el estratega de los blancos arriesga cinco partidos de castigo, como se especifica en el artículo 63.4 del reglamento del fútbol chileno.

