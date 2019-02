Colo Colo es implicado en presunta triangulación por traspaso de Cristóbal Jorquera

Los albos son parte de una investigación que se le hace al Genoa de Italia y al Lugano de Suiza por el ahora jugador de Palestino.

Colo Colo se ha visto implicado en las investigaciones que se realizan en Italia en torno a la situación financiera del Genoa. Durante las últimas horas, Calciomercato.com reveló que los albos podrían ser protagonistas en un caso de triangulación de jugadores tras el traspaso de Cristóbal Jorquera.

Todo habría sucedido el año 2011, cuando el Cacique, entonces presidido por Hernán Levy, cedió al volante -después de enviarlo a préstamo a Ñublense, Unión Española y O'Higgins- por la suma de 850 mil dólares (636 millones de pesos) al conjunto "Grifone", según se puede apreciar en el balance económico de Blanco y Negro de ese año.

Sin embargo, esta versión contrasta con la que los italianos dieron en su momento, ya que aseveraron que compraron al actual refuerzo de Palestino al Lugano de Suiza -cuadro en el que nunca militó- en 3 millones de euros.

De hecho, el conjunto Popular tuvo un conflicto legal con el equipo helvético el 2015 por el no pago de los derechos de formación del mediocampista surgido de la cantera que con el Grifo jugó 37 partidos -estuvo dos temporadas- y compartió camarín con Felipe Seymour y Lucas Pratto. Luego emprendió rumbo a Turquía para formar parte del Eskişehirspor.

El mismo portal advierte que el caso de Jorquera no es el único ya que entre 2007 y 2013 el equipo de la Serie A pagó más de 13,3 millones de euros a los suizos por pases de distintos jugadores, como el brasileño Zé Eduardo (5,4 millones de euros).

Al respecto, el gerente deportivo de los blancos, Marcelo Espina, aclaró este lunes que no han recibido ninguna notificación por la triangulación de la que se acusa a Colo Colo. "No hemos recibido ningún tipo de notificación. Lo único que manejo es lo que ha salido en la prensa", señaló el ex volante albo durante la presentación de Pablo Mouche en el Estadio Monumental.