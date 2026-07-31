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Collovati recuerda a Baresi: «Llegó a Milanello siendo muy joven y enseguida compartimos habitación durante seis años. El Milan era su familia»

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Fulvio Collovati, exdefensor del Milan, se expresó así en sus canales sociales al recordar a Franco Baresi, legendario capitán del Milan fallecido hoy.

Fulvio Collovati, exdefensa del Milan, se expresó así en sus redes sociales recordando a Franco Baresi, legendario capitán del Milan fallecido hoy: "Era un chico silencioso, que sufrió de pequeño por la pérdida de sus padres. Llegó a un internado sin el afecto de la familia, pero, como también dijo él muchas veces, el Milan fue su familia. Era de poquísimas palabras, pero en el campo también daba órdenes a Rivera, y yo fui testigo de ello.


Llegó a Milanello siendo muy joven y enseguida compartimos habitación durante seis años. Sufrimos en los primeros años futbolísticamente, antes de ganar el Scudetto en 1979. Liedholm le hizo jugar como titular con 18 años y ganamos el título: era fácil ver en él las cualidades de un fuera de serie. Era un campeón de humildad junto a su hermano. La vida le hizo sufrir desde pequeño, pero le dio mucho como futbolista".



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