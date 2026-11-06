Cole Palmer no figura en la convocatoria de Inglaterra para los partidos de la Nations League contra Croacia (12 de noviembre) y España (15 de noviembre). El seleccionador Thomas Tuchel vuelve a dejar fuera al centrocampista del Chelsea.

Palmer tampoco estuvo con Inglaterra durante el parón de selecciones de octubre. Por ello, el mediapunta del club londinense se perdió los cuatro partidos del equipo de Tuchel en la Nations League.

El jugador, internacional en 14 ocasiones, disputó su último partido con Inglaterra en marzo de este año, en un amistoso contra Japón. Solo ha jugado tres partidos internacionales en los últimos dos años y Tuchel lo dejó fuera de la convocatoria para el Mundial.

Palmer lleva tiempo siendo un fijo en el centro del campo del Chelsea. El centrocampista de 24 años marcó de penalti la semana pasada contra el Manchester United, que cayó derrotado por 2-0 en Stamford Bridge.

Tuchel sí ha incluido en su convocatoria a Jobe Bellingham, que está causando sensación en el Borussia Dortmund. Josh King y Rio Ngumoha también han sido convocados para los próximos partidos de la Nations League.

Convocatoria completa de Inglaterra:

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Defensas: Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal)

Centrocampistas:: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)

Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern de Múnich), Rio Ngumoha Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).