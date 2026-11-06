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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha causado revuelo con su última convocatoria para los dos próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Croacia y España. La gran noticia es que los hermanos Bellingham coincidirán por primera vez en la selección absoluta, mientras que varias figuras de la Premier League, entre ellas Cole Palmer y Phil Foden, se han quedado fuera.

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Tuchel prescinde de las estrellas consagradas y apuesta por los jóvenes

La gran novedad de la última convocatoria de Tuchel es la primera citación del centrocampista del Borussia Dortmund Jobe Bellingham. El jugador de 21 años se une por primera vez a su hermano mayor, Jude, estrella del Real Madrid, en la selección absoluta. Mientras tanto, el mediapunta del Manchester City Foden sigue sin entrar en los planes de Tuchel: no ha recuperado su puesto desde que se perdió el Mundial.

Palmer también vuelve a quedarse fuera. Pese a sumar tres goles y tres asistencias en nueve partidos de Premier League con el Chelsea de Xabi Alonso, el jugador de 24 años no ha sido convocado. Su reciente expulsión ante el Tottenham Hotspur podría haber influido en la decisión de Tuchel de buscar otras opciones en ataque.

Incorporaciones sorprendentes y regresos en defensa

Con los delanteros más experimentados fuera, Tuchel ha abierto la puerta a varios jóvenes prometedores. Josh King, de 19 años, ha visto recompensado su gran rendimiento en el Fulham, mientras que Rio Ngumoha, una promesa muy valorada del Liverpool, también da el salto a la selección absoluta.

En defensa, el jugador del Arsenal Ben White regresa a la convocatoria junto a su compañero de club Declan Rice, que se perdió el anterior parón internacional. Los jugadores del Everton Jarrad Branthwaite y James Garner también se han ganado un puesto como opciones para la defensa y el centro del campo tras sus buenos comienzos de temporada con el club.

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Por el contrario, la ausencia del extremo del Arsenal Noni Madueke ha causado sorpresa. El atacante había tenido un papel destacado en las últimas convocatorias de Inglaterra y ha mostrado un buen nivel con el Arsenal, pero finalmente se ha quedado fuera de la lista de Tuchel.

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A la caza de España en la Liga de Naciones

Inglaterra ocupa actualmente la segunda posición del grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA. Está a tres puntos de España, líder del grupo y campeona del mundo, después de cuatro partidos, tras haber sufrido una ajustada derrota ante la selección española en Wembley en una fase anterior de la competición.

Pese a ese tropiezo, el equipo de Tuchel ha superado con solvencia a sus otros rivales. Cuenta con un balance de enfrentamientos directos claramente favorable frente al resto del grupo, después de golear a Croacia y encadenar dos victorias contra Chequia.

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Le espera una doble cita decisiva

Inglaterra retoma su participación en la Liga de Naciones frente a Croacia en Wembley el jueves 12 de noviembre. Un resultado positivo en casa es esencial para mantener la presión sobre el líder del grupo antes de una exigente visita.

Tuchel llevará después a su renovada selección a Madrid para disputar un partido de vuelta crucial contra España el domingo 15 de noviembre. Este gran duelo probablemente determinará si Inglaterra puede arrebatarle el primer puesto del grupo A2 y pondrá a prueba las audaces apuestas de Tuchel en la convocatoria en el escenario más importante.