El FC Barcelona sigue mejorando el primer equipo. No solo trabaja con los jugadores, sino también en áreas clave que afectan al rendimiento, como la preparación física.

En el marco de una reestructuración integral, el club ha anunciado la creación del «Departamento de Rendimiento y Mejora», que unificará la metodología del trabajo físico en todas sus secciones y reforzará la integración entre los cuerpos técnico y médico.

Según Mundo Deportivo, Julio Toss, actual responsable de la preparación física del primer equipo, dirigirá este departamento, mientras que su sucesor en el cargo será Jan Benjamin Kogel, elegido por el entrenador Hansi Flick para dirigir la preparación física del equipo, aprovechando la confianza mutua forjada en la Federación Alemana de Fútbol.

La medida responde al deseo de Flick de reformar el sistema de preparación física tras los problemas de recuperación y recaídas del curso pasado.

El caso más claro fue el del extremo brasileño Raphinha, cuya recaída prolongó su baja y obligó al cuerpo técnico a revisar los métodos de preparación y rehabilitación.

Kogel posee más de diez años de experiencia: fue preparador de la Federación Alemana durante una década y formó parte del equipo de Joachim Löw que ganó el Mundial de 2014.

Además, trabajó en clubes como Colonia, Werder Bremen, PSV Eindhoven y Benfica, y con la selección de Israel.

Es uno de los principales especialistas en rendimiento deportivo: lideró el departamento de rendimiento e innovación de la Federación Alemana y desarrolló métodos de entrenamiento modernos y técnicas de prevención de lesiones. En el Barcelona buscará reducir las lesiones y adaptar la preparación física al estilo de presión alta que Hansi Flick impone durante los 90 minutos.