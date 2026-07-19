Coincidiendo con la final del Mundial, Mbappé desata la polémica con un gesto llamativo

La estrella francesa Kylian Mbappé ha causado revuelo en las redes sociales con una acción polémica, coincidiendo con la final del Mundial entre Argentina y España.

Según «Sport», Mbappé borró al instante una foto que publicó por error de la actriz Esther Expósito con la camiseta de los «Bleus», como reveló Javi Hoyos.

Tras quedar Francia cuarta en el Mundial 2026, Mbappé se tomó un descanso y pasó tiempo con los suyos.

Según Sport, el jugador se tomó un descanso con su pareja no confirmada, Esther Expósito, y fue entonces cuando cometió el error que encendió las redes.

Subió una foto con ella vistiendo la camiseta de Francia con su dorsal, pero la eliminó a los pocos segundos.

La imagen permaneció 27 segundos, tiempo suficiente para confirmar su relación, nunca antes oficializada.

Su paseo por Madrid de la mano había avivado los rumores.

El periodista Javi Hoyos lo contó en Instagram: «Mbappé subió una foto de Esther con la camiseta de Francia. Fue un sorpresa; duró solo unos segundos, pero alguien me la reenvió».

Y añadió: «Quizá la foto estaba destinada a sus amigos cercanos, pero la publicó para todos por error. Es la primera que comparte de ella; una imagen divertida en la que se lee su número en la camiseta».