Cody Gakpo se queda con la selección holandesa en el Mundial pese a la pérdida de su hijo, aún no nacido

A pesar de su dolor personal, Cody Gakpo se mantiene en la convocatoria de Países Bajos para el Mundial, informó la KNVB a De Telegraaf. El delantero del Liverpool y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron el sábado el fallecimiento de su hijo Elijah Raphael durante el embarazo.

La federación ha expresado su pésame y ha ofrecido todo su apoyo a la familia.

«En primer lugar, queremos expresar nuestro más sentido pésame a Cody y a su familia: Noa y su hijo Samuel. Se trata de una situación personal muy triste. Por supuesto, ya estábamos al corriente de ello y la KNVB intenta apoyar a la familia en todo lo que puede. Cody, de común acuerdo con su pareja, ha decidido permanecer con el grupo», ha declarado la federación.

La KNVB añade que respeta la privacidad de la familia y, por ello, no dará más detalles sobre la situación ni sobre el apoyo que brinda a Gakpo y a los suyos.

«Respetamos su privacidad y, por tanto, no daremos más detalles sobre la situación ni sobre cómo intentamos apoyarlos. Tampoco facilitaremos más información en los próximos días. Si se comparte algo, será la propia familia quien lo haga», concluye el comunicado.

Van der Bij dio a conocer la triste noticia el sábado a través de Instagram. En ella comunicó que su hijo por nacer, Elijah Raphael, cuyo nacimiento estaba previsto para octubre, había fallecido durante el embarazo.

«Con el corazón destrozado, compartimos la noticia de que nuestro hijo falleció durante el embarazo», escribió Van der Bij. «Amado para siempre. Nuestro hijo para siempre».

Gakpo también se pronunció en redes: «Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos respetuosamente privacidad y espacio. Gracias por vuestra comprensión».