Cody Gakpo revela el mensaje que envió a Arne Slot tras su despido del Liverpool

Cody Gakpo cree que Holanda puede ganar el Mundial, dijo a ESPN. Tras una temporada decepcionante en el Liverpool que costó el puesto a Arne Slot, Gakpo cambió rápido de página.

«Este torneo es especial por muchas razones, pero sobre todo porque, como grupo, creemos que podemos ganarlo. Tenemos confianza y fe en nuestro trabajo. Mientras creamos, la posibilidad de ganar es real; de lo contrario, no estaríamos aquí».

Además, pronto será padre por segunda vez. «Es un regalo del cielo y me da más ánimo».

La última vez que estuvo a punto de ser padre, brilló en la Eurocopa: «Por eso lo hemos planeado así», añade con una sonrisa. «Son momentos especiales que dan un plus de energía a todos, y también a mí».

Gakpo, de 27 años, reconoce que vivió una temporada «turbulenta» en el Liverpool: «Hubo muchas razones, pero hay que dejarlo atrás y seguir adelante. Ayuda cambiar de entorno y tener de nuevo un objetivo por el que luchar».

Tras los malos resultados del Liverpool, Slot fue despedido el fin de semana. «Es una pena, ninguno lo esperaba, pero así es el fútbol. Ahora debemos centrarnos en el Mundial y pasar página», añade.

Tras conocer la noticia, Gakpo se comunicó con Slot. «Le envié un mensaje para agradecerle los últimos dos años; la temporada pasada fue el punto más alto. Guardo buenos recuerdos», concluye.