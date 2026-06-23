Cody Gakpo no se baja del autobús de la selección holandesa para el entrenamiento

Cody Gakpo no descendió del autobús de la selección holandesa el martes para el entrenamiento colectivo en Kansas City, según informó el periodista Jeroen Stekelenburg, de la NOS.

La selección holandesa entrenó a puerta cerrada un día antes de su último partido de grupo contra Túnez.

Allí, Stekelenburg notó algo extraño: Gakpo era el único ausente. Poco después, el jugador se incorporó a la sesión tras llegar en un coche aparte.

«Un jugador no estaba en el autobús, y ese es Cody Gakpo», explica Stekelenburg. «Pensamos que quizá saldría después, pero no; lo trajeron en coche un rato más tarde».

La razón, por ahora, se desconoce. «Según la KNVB, entrenó con normalidad», añade. «No llegó tarde; simplemente hubo un motivo importante que, por una vez, no debemos conocer».

«A veces pasa; hay una buena razón, pero entrenó con normalidad».

El sábado, Gakpo fue uno de los destacados en la victoria por 5-1 sobre Suecia: marcó dos goles y dio una asistencia.