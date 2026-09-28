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imago-sport-1083881982.jpgANP
Sam Vreeswijk
Traducido por

Cody Gakpo abandona de inmediato la selección neerlandesa; más claridad sobre la lesión

Holanda
Liverpool
C. Gakpo
Serbia vs Holanda
Serbia
UEFA Nations League A

Para Cody Gakpo, este parón internacional ya ha terminado. El delantero de 27 años se retiró lesionado el domingo durante el Serbia - Países Bajos (1-2) y las pruebas han revelado que, por ahora, no podrá volver a jugar. Por eso regresa a su club, el Liverpool, según ha informado la KNVB.

Para Gakpo, todo se torció pronto ante Serbia. Tras una dura entrada de Sasa Lukic, que vio amarilla por esa acción, el delantero ya se quedó tendido con dolor.

Finalmente, Gakpo intentó seguir, pero unos minutos después quedó claro que no podía continuar. Ruben van Bommel entró en su lugar.

«Gakpo no está disponible para lo que resta del parón internacional», informó este lunes la KNVB. «El delantero se retiró lesionado el domingo en el partido a domicilio contra Serbia (1-2) y regresa a su club, el Liverpool. No se convocará a ningún sustituto para Gakpo».

El seleccionador Xavi tiene, entre otras opciones para el puesto de extremo izquierdo, a Van Bommel y Noa Lang. Crysencio Summerville también podría desempeñarse en esa posición.

Rik Elfrink sabe que Gakpo tendrá que estar de baja «varias semanas». Según el periodista del Eindhovens Dagblad, así se ha desprendido de las pruebas realizadas en Eindhoven.

La selección neerlandesa jugará todavía dos veces más en este parón internacional. El próximo jueves se enfrentará a Grecia en Tesalónica y el domingo recibirá a Serbia en el Philips Stadion de Eindhoven.

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