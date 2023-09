Martínez Munuera, árbitro del encuentro, tuvo mucho trabajo sobre el final en Pamplona.

Muy caliente. Así puede definirse el final del partido entre Osasuna y Atlético de Madrid, que se enfrentaron este jueves en El Sadar para cerrar la séptima jornada de LaLiga.

DIRECTO | SIGUE AQUÍ EL OSASUNA VS. ATLÉTICO DE LALIGA 2023-24

Codazo de Aimar Oroz a Witsel, gol anulado a David García, rojas a Jagoba Arrasate, Morata y 'Chimy' Ávila: las polémicas del Osasuna - Atético de Madrid

El partido empezó a calentarse a falta de un cuarto de hora para que terminara, con un gol anulado a David García que hubiera significado el 1-1 parcial (el Atleti ganaba 0-1 por el gol de Griezmann en la primera parte). En el '75,

Martínez Munuera no da validez a un tanto del central de Osasuna tras un codazo de Aimar Oroz a Witsel en un saque de esquina. El córner servido desde la izquierda lo cabeceaba en el segundo palo David García para batir a Oblak. Pero el gol no subió al marcador. En el banquillo de Osasuna vieron la jugada desde un dispositvo móvil y estallaron contra la decisión del árbitro. Martínez Munuera terminó expulsando al técnico rojillo, Jagoba Arrasate, por protestar desde la zona técnica. Arrasate dejó el campo lleno de ira. El VAR no entró a valorar la jugada.

El artículo sigue a continuación

"Le toco un poco con la mano, nada de codo. Hay un previo empujón de Giménez", diría Aimar a los micrófonos de DAZN después de que finalizara el partido.

Arrasate, en DAZN, comentó la acción. "Es un gol clarísimo. Sólo le dije que no es falta, con las manos en los bolsillos se lo he dicho. Si es la Liga que quieren... Nos han quitado la libertad de expresión. No es nada nuevo, tenemos una impotencia terrible. Hemos hecho un grandísimo segundo tiempo y merecíamos otro resultado. Algunos entrenadores somos expulsados, otros no... Me quieres tirar de la lengua pero no puedo hablar".

Simeone, por su parte, comentó: "No la vi en televisión, me dicen que hay un golpe sobre Witsel".

Cinco minutos después, llegó el segundo gol del partido, obra de Riquelme. Con el partido caliente, llegó una acción en la que se 'enredaron' 'Chimy' Ávila y Álvaro Morata. El delantero argentino agredió al punta español pisándole la rodilla cerca del banderín del córner (atacaba el Atleti), y el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina roja al ex de San Lorenzo de Almagro. En la misma acción vio la segunda tarjeta amarilla Morata, por soltar el brazo delante de Iker Muñoz.