Mark Cucurella, lateral izquierdo de España, admitió que el duelo contra Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026 será complicado y afirmó que «La Roja» luchará por la victoria.

España igualó 0-0 con Cabo Verde en la primera fecha, y Arabia Saudí 1-1 con Uruguay, por lo que el Grupo H se complicó.

Una estrella de España afirmó: «¡Con tocar el balón dos o tres veces les destrozamos!».

Cocorela declaró en el programa «Nadina»: «El partido contra Arabia Saudí no será fácil; son fuertes en defensa y peligrosos al contraataque».

Los contraataques nos pueden complicar, pero tenemos un plan y nuestro objetivo es ganar».

Y concluyó: «Es bueno tropezar en la primera jornada para poder enderezar el rumbo, y eso es lo que haremos; la situación es similar a la de grandes selecciones como Bélgica y Brasil».