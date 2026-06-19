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Cocorilla: «El armamento de Arabia Saudí nos preocupa, pero hemos empezado con buen pie»

M. Cucurella
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EE. UU.

¿Qué ha dicho la nueva estrella del Real Madrid?

Mark Cucurella, lateral izquierdo de España, admitió que el duelo contra Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026 será complicado y afirmó que «La Roja» luchará por la victoria.

España igualó 0-0 con Cabo Verde en la primera fecha, y Arabia Saudí 1-1 con Uruguay, por lo que el Grupo H se complicó.

Una estrella de España afirmó: «¡Con tocar el balón dos o tres veces les bastará para destrozar a Arabia Saudí!».

Cocorela declaró en el programa «Nadina»: «El partido contra Arabia Saudí no será fácil; son fuertes en defensa y peligrosos al contraataque».

Los contraataques nos pueden complicar, pero tenemos un plan y nuestro objetivo es ganar».

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Y concluyó: «Es bueno tropezar en la primera jornada para poder enderezar el rumbo, y eso es lo que haremos; la situación es similar a la de grandes selecciones como Bélgica y Brasil».

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