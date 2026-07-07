Mark Cucurella, defensa de España, celebró la victoria sobre Portugal y reconoció la dificultad del encuentro. «Estamos muy contentos; fue un gran partido ante un rival enorme. Sabíamos que sufriríamos, pero el esfuerzo nos mantuvo en la lucha y logramos el triunfo», declaró tras el partido.

En la zona mixta, afirmó: «Estamos muy contentos; hemos hecho un gran partido ante un rival formidable. Sabíamos que sufriríamos, pero nos mantuvimos en el partido gracias a nuestro esfuerzo y nos merecimos la victoria».

Ha sido un partido muy reñido contra rivales de primer nivel, y no soy yo quien debe valorar su calidad futbolística. Marcamos gracias a un gran juego colectivo y estos partidos se definen por detalles. El rival de cuartos llegará por mérito propio, así que todo dependerá de nuestra preparación».

Sobre su actuación personal, el defensa español añadió: Estoy muy contento; el mérito no es solo de un jugador, sino de todos, de la defensa y del portero: es un trabajo colectivo. Esa es nuestra mentalidad, y en cada minuto mantenemos la misma intensidad. Venimos a ganar.

Sobre Mikel Merino apuntó: «Su nivel ha crecido mucho, aunque el último gol fue el más destacado. Está en un momento excelente, pero el equipo ha demostrado que se merece vivir esto».

Sobre la estrella lusa Cristiano Ronaldo, Cocorela añadió: «Es una leyenda del fútbol y ha inspirado a muchos jóvenes; jugar contra él es muy motivador, porque cuando eres un niño pequeño ves la televisión y sueñas con enfrentarte a él. Le felicito por su brillante carrera, porque ha sido un placer jugar contra él».