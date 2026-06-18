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Cocorella explica por qué eligió el Real Madrid... ¿Ha provocado a la afición del Barcelona?

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El exjugador del Barça rompe su silencio tras el fichaje

Marc Cucurella, internacional español, ha confirmado su fichaje este verano por el Real Madrid procedente del Chelsea.

El Real Madrid pagará 55 millones fijos más 5 en variables por su traspaso.

Tras cerrarse el trato, el lateral izquierdo guardó silencio, pero ahora ha hablado con el diario «El Mundo».

Cocorela ha declarado: «Todo se cerró en un día y medio o dos. Para mí es mucho mejor así, más rápido y sin complicaciones».

Explicó: «Tenía varias opciones, pero cuando llegó la oferta del Real Madrid, no lo dudé. Es una oportunidad única; jugar aquí es un gran honor y no muchos pueden decirlo. Es algo misterioso e impredecible, como hemos visto en los grandes regresos».

Sobre su pasado en el Barcelona, el catalán afirmó: «La vida tiene etapas. Debía tomar una decisión importante y no dudé. Todo futbolista sueña con jugar al más alto nivel y en los grandes clubes. De niño uno sueña con equipos así, y el Real Madrid es el que más Copas de Europa ha ganado».

Sobre su charla con José Mourinho, añadió: «Me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo, que me adaptaría rápido y que el Real Madrid es un gran club. Luego me deseó suerte en el Mundial y me citó en Madrid».

¿Me dijo: “O tú o yo, no ficharé a ningún lateral izquierdo”? No, no sé si dijo eso. Me dijo que me quería, y estoy muy contento con esa confianza. Estoy deseando empezar a trabajar con él».

También afirmó que quiere «poder vivir esas noches mágicas. Es algo que creo que disfruta cualquier futbolista. Si tienes la oportunidad de vivirlo, no hay duda alguna».

Y concluyó: «Soy un jugador muy trabajador, alguien que da todo hasta el último momento. Esa actitud de “hasta el final” forma parte de la esencia del Real Madrid».

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