Luis de la Fuente es ya el seleccionador más titulado de la historia de España tras llevar a a «La Roja» a ganar el Mundial 2026, título que se suma a la Euro 2024 y la Liga de Naciones 2023, superando así a su ídolo, Vicente del Bosque, campeón del Mundial 2010 y la Euro 2012.

Tras el partido, en la rueda de prensa del estadio MetLife y junto a su cuerpo técnico, De la Fuente declaró: «Siento un gran orgullo por esta generación de futbolistas que se han criado con esta idea, se han mantenido fieles a ella, han contribuido a su desarrollo y nos han dado un ejemplo de grupo, de familia, de buenos y grandes jugadores dotados de un talento excepcional».

Con emoción añadió: «Estoy muy emocionado al recordar el pasado y pensar en ellos. Lo hemos ganado todo con esta generación». Señaló que el equipo podría haber sentenciado antes de no ser por las paradas del portero argentino Emiliano Martínez.

Sobre la final, añadió: «Debimos sentenciar antes; las paradas de Dibu nos lo impidieron. Tuvimos que aguantar, incluso contra diez, pero estamos preparados para todo».

Antes del partido les dijo: «Señores, tenemos una cita con la historia y debemos llegar primeros». Después, algunos jugadores le preguntaron qué les quedaba por ganar, y él respondió: «El partido de septiembre; aún nos queda mucho por ganar». En la prórroga les dije: «Tenemos que seguir adelante, estamos jugando mejor».

Sobre el momento decisivo en el que Ferran Torres marcó el gol de la victoria, De la Fuente comentó: «Recuerdo a Vicente pidiendo calma; a nosotros nos pasó algo parecido. Es difícil mantenerla, pero era lo que hacía falta», y elogió al delantero catalán: «La vida es justa con quien trabaja duro; Ferran se merecía lo que le ha pasado».

Elogió a su cuerpo técnico: «Gracias a todo el staff; estamos orgullosos de este grupo que hará historia». Y añadió: «Soy un hombre de fe, y aquí estamos».

Tras el partido se abrazó con Lionel Scaloni, visiblemente emocionado, y le agradeció por sus enseñanzas, recordándole que aún tiene un largo camino con Argentina. Hoy merecíamos ganar, pero su trabajo es excepcional y entiendo sus lágrimas».

Sobre el Balón de Oro, afirmó: «Rodri puede ganarlo, pero también otros de nuestra plantilla», y elogió a Lamine Yamal: «Ha hecho un gran sacrificio por el equipo».

Al final, bromeó sobre la promesa de Marc Cucurella de afeitarse y tatuarse su imagen si ganaban el Mundial: «Ya les he dicho que se equivocan; si haces una promesa, hay que cumplirla. Además, yo tampoco soy tan feo».