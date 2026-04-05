Coches y terrenos... Premios excepcionales tras la clasificación de la República Democrática del Congo para el Mundial

El presidente congoleño Félix Tshisekedi anunció que los jugadores y el cuerpo técnico de la selección de la República Democrática del Congo recibirán bonificaciones extraordinarias tras clasificarse para el Mundial.

La selección de la República Democrática del Congo puso fin a su larga ausencia de las fases finales del Mundial, que se prolongó durante unos 52 años.

La web «Africa Soccer» informó de que el presidente congoleño organizó una ceremonia en el Palacio del Pueblo para celebrar el logro de «los Leones».

Durante la ceremonia, el presidente Tshisekedi reveló las recompensas que se otorgarán a los jugadores y al cuerpo técnico en reconocimiento a su rendimiento.

Cada miembro del equipo recibirá un todoterreno nuevo, una recompensa económica y un terreno.

En su discurso, el presidente congoleño elogió el compromiso del equipo a lo largo de la fase de clasificación, destacando los grandes esfuerzos realizados para llegar a esta etapa y subrayando la importancia de seguir avanzando en el futuro.

«De ahora en adelante, la participación en el Mundial debe ser habitual», afirmó.

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