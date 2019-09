Cobresal vs. Universidad de Chile, por la Copa Chile: formación, día, horario, cómo ver por TV, en vivo online y streaming

Los laicos se miden al conjunto minero en busca de comenzar a asegurar el paso a semifinales.

Universidad de Chile se concentra en la Copa que entrega cupos a torneos internacionales, instancia que mira de lejos en el torneo local por su ubicación cercana a la zona del descenso.

Retornará Johnny Herrera al once estelar, un referente relegado desde el 5 de mayo , cuando declaró que "si seguimos así, estamos cagados". Nunca más jugó tras ese 1-3 vs. . Hernán Caputto, en todo caso, no confirmó si la jineta la llevará el arquero o Matías Rodríguez , que viene portándola los últimos cuatro meses.

En la ida de los cuartos de final, con el retorno de Johnny Herrera al arco (no juega desde el 5 de mayo) y siete bajas que así informó el cuerpo médico azul:

Sebastián Ubilla: Esguince medial de rodilla. En etapa final de rehabilitación. Entrenando en forma diferenciada.

Osvaldo González: Alta médica del desgarro miofascial en el recto femoral del cuádriceps derecho. En fase de retorno deportivo.

Nicolás Oroz: Alta médica de esguince tobillo derecho. En fase de retorno deportivo.

Matías Campos López: Alta médica de tendinitis de aductor. Entrenando diferenciado. Próxima semana a disposición del cuerpo técnico.

Rafael Caroca: Esguince de tobillo. En rehabilitación y trabajo diferenciado.

Jimmy Martínez: Exoftalmo agudo. Reposo por tres días. Próxima semana a disposición del cuerpo técnico.

Augusto Barrios: Cuarto mes postoperatorio. Reconstrucción de Ligamento Cruzado Anterior de la rodilla izquierda.

Entre los citados por Caputto para el viaje a El Salvador y visitar a se encuentran los jóvenes Daniel Navarrete, Luis Rojas, Alexander , Nicolás Clavería y Mauricio Morales. Este último asoma como titular.

FORMACIÓN DE LA U

La "U" formará con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Lucas Aveldaño, Jean Beausejour; Gonzalo Espinoza, Mauricio Morales; Leonardo Fernández, Pablo Parra; Ángelo Henríquez, Marcos Riquelme.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Cobresal - U. de Chile FECHA Sábado, 7 de septiembre ESTADIO El Cobre HORARIO 15:00

El partido está programado para el sábado 7 de septiembre en el Estadio El Cobre, a las 15:00 con arbitraje de Ángelo Hermosilla. La transmisión estará a cargo de CDF Premium, CDF HD y en Internet por Estadio CDF.

ÚLTIMOS JUEGOS Y PRÓXIMOS COMPROMISOS

COBRESAL

JUEGO CAMPEONATO FECHA Colo Colo 0-2 Cobresal Nacional 01/09/2019 Cobresal 1-0 Nacional 24/08/2019

Próximos partidos

JUEGO CAMPEONATO FECHA HORARIO Cobresal - Nacional 15/09/2019 15:00 Cobresal - Nacional 29/09/2019 17:30

UNIVERSIDAD DE CHILE

Próximos partidos