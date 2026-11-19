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En un hecho sin precedentes en el fútbol inglés, los clubes de la Premier League han decidido entrar ellos mismos en la batalla legal. El mensaje es claro: no dejarán solo al consejo de administración frente a los patrocinadores del Manchester City.

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Los clubes ingleses han acordado cubrir los gastos legales del consejo de administración de la Premier League en caso de que los patrocinadores del Manchester City decidan demandar a sus miembros a título personal.

Una decisión sin precedentes en la reunión de Londres

Los clubes de la Premier League se harán cargo de los costes del consejo de administración si los patrocinadores del Manchester City emprenden acciones legales contra él.

En una reunión celebrada el jueves en Londres, que congregó a propietarios y directivos de los clubes y que fue la primera desde que se dictó la resolución contra el City en septiembre, se llevó a cabo una votación en la que uno de los clubes se mostró en contra, según fuentes conocedoras del resultado que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a pronunciarse públicamente y que lo confirmaron a «The Athletic».

En virtud de esta decisión, Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, quedará cubierto económicamente en caso de que se presente una demanda contra él.

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La medida incluye también a los otros cuatro miembros del consejo: Alison Brittain, presidenta del organismo, y tres consejeros no ejecutivos: Mai Fyfield, Dharmash Mistry y Matthew Ryder.

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La reunión, celebrada en el hotel Savoy, en el centro de Londres, comenzó con la votación de este punto. Pese a la oposición de uno de los clubes, las fuentes señalaron que el debate sobre el asunto fue limitado y que ni el Manchester City ni sus patrocinadores fueron mencionados de forma explícita durante el encuentro.

Según las mismas fuentes, el objetivo es garantizar que el consejo de administración de la Premier League gestione sus asuntos y tome decisiones en beneficio de los clubes y de la competición, sin favoritismos ni discriminación. Llama la atención, sin embargo, que el jueves no se fijó un límite máximo para la aportación de cada club.

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Los patrocinadores del City amenazan con demandar

Etihad Airways, patrocinador principal de la camiseta del club desde hace años y socio en los derechos de denominación del estadio, anunció en septiembre que estudiaba emprender acciones legales después de que una comisión independiente declarara culpable al Manchester City de más de 100 cargos relacionados con el incumplimiento de las normas financieras entre 2009 y 2018.

Según se indicó, el Manchester City infló artificialmente sus ingresos y redujo sus costes mediante esquemas de «financiación encubierta», como contratos y acuerdos «ficticios» que fueron «fabricados» para ocultar aportaciones e inversiones de capital del Abu Dhabi United Group, propietario del club.

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La comisión concluyó que «la conducta del club demuestra claramente su intención de eludir las normas de la Premier League». En un comunicado de la Premier League, Masters afirmó que el Manchester City había «infringido las normas de forma sistemática» «durante casi diez años».

En respuesta a la resolución, Etihad Airways declaró en un comunicado remitido a «The Athletic» que «rechaza categóricamente cualquier conclusión, resultado o insinuación que apunte a que la aerolínea haya participado en algún acuerdo comercial indebido».

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La compañía añadió que se siente «profundamente preocupada por la forma en que se ha hecho público este asunto» y que «la falta de claridad y transparencia, junto con la divulgación selectiva de información, ha tenido efectos perjudiciales para Etihad Airways, a pesar de que su nombre no aparece en la resolución publicada».

Y prosiguió: «Etihad Airways consultará con los asesores legales competentes las opciones y vías legales disponibles para proteger sus intereses».

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En un comunicado remitido al diario londinense «The Times» el 16 de noviembre, un portavoz de Etisalat, otro de los patrocinadores del Manchester City, reveló la intención de la empresa de emprender una acción similar: «Emirates Telecommunications Company (Etisalat) considera que las conclusiones publicadas por la Premier League en relación con Etisalat son completamente falsas y difamatorias».

El comunicado añadía: «Etisalat estudia seriamente todas las opciones relativas a sus derechos y a las vías de recurso legal disponibles en este asunto».

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El City recurre y surge una paradoja que genera polémica

El Manchester City ha recurrido la resolución, que podría provocar su descenso a la categoría inferior, y ha defendido su inocencia, rechazando con firmeza las conclusiones. Estos procedimientos siguen en curso.

Paradójicamente, si el Manchester City sigue siendo uno de los clubes de la Premier League y sus patrocinadores deciden demandar a Masters y al resto de miembros del consejo, tendría que contribuir a cubrir esos costes.

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En otro momento de la reunión, Howard Webb, máximo responsable del arbitraje, presentó una actualización sobre el arbitraje. Otra parte del encuentro se dedicó a las negociaciones en curso sobre un acuerdo con la English Football League, aunque no se sometió a votación.