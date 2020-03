Clubes bolivianos necesitan de dos semanas para estar en competencia

Los futbolistas bolivianos no reiniciarán de inmediato su torneo, lo harán luego de un par de semanas de preparación cuando acabe la cuarentena.

Muchos equipos del campeonato boliviano deberán comenzar de cero su preparación en el reinicio de las actividades del fútbol local debido a que necesitarán por lo menos de dos a tres semanas para trabajar antes de comenzar a jugar.

Uno de esos clubes es Always Ready que necesita una buena preparación física y táctica para mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo Apertura.

"Creo que muchos están pensando que se termina la cuarentena y todo vuelve a la normalidad, eso no es tan fácil, no será así, en el tema particular de los futbolistas necesitarán un tiempo para volver a la competencia, Si bien es verdad que los jugadores están trabajando físicamente, no lo están haciendo técnica, táctica y estratégicamente, y después ingresar en competencia", señaló el preparador físico del club millonario, Jaime Jiménez.

Más equipos

El plantel de la banda roja fue uno de los más regulares del torneo local, llegó a 21 puntos en las 12 fechas y se mantuvo varias semanas en la primera casilla. Todo esto se debió a su buena preparación física, una característica que impuso Jiménez en cada club que trabajó.

Ahora, ante esta pausa en el campeonato, la preocupación principal en el cuerpo técnico es que los jugadores lleguen con exceso de peso o en malas condiciones físicas, por lo que pidieron por lo menos un par de semanas de trabajo para nivelarlos a todos.