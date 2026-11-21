Cómo ver el Club Universidad Nacional vs Monterrey con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 17 21 nov 2026 - 20:00 Olimpico Universitario

Los Pumas reciben al Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario de Coyoacán en un partido del Apertura de la Liga MX con implicaciones distintas para ambos equipos.

Los Pumas de Esteban Solari llegan al encuentro en un estado de forma aceptable, tras mantenerse invictos en sus tres últimos partidos de la Liga MX. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Club América, y las victorias consecutivas frente al Puebla y el Atlante al comienzo de esta racha demuestran que el equipo atraviesa un buen momento.

Los Pumas ocupan actualmente la 11.ª posición en la clasificación del Apertura. Una victoria en casa les permitiría ascender en la tabla y mantener a la vista los puestos de la Liguilla.

El Monterrey de Matias Almeyda llega tras una etapa reciente turbulenta. Los Rayados cayeron por 4-0 ante el Toluca en su último encuentro antes de lograr una victoria por 1-0 en Querétaro, un resultado que habrá supuesto cierto alivio, aunque no borra la irregularidad que ha marcado su campaña.

El equipo de Almeyda ocupa la séptima posición en la tabla del Apertura. Sigue en la lucha, pero apenas tiene margen para más tropiezos si quiere terminar con fuerza.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este partido de la Liga MX.

Novedades y plantillas de los equipos