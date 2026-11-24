Club Brujas-Liverpool: datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

El Club Brujas, en plena forma, recibe a un Liverpool arrollador

El Liverpool viaja a Bélgica para enfrentarse al Club Brujas en la Champions League, en el estadio Jan Breydel de Brujas.

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Los visitantes llegan con la moral alta tras imponerse con autoridad por 4-0 al Manchester United en Anfield. Rio Ngumoha, que marcó en ese partido, vuelve a figurar en el once previsto.

Ese resultado permitió al equipo de Andoni Iraola recuperar la estabilidad tras una etapa irregular. En apenas unos días había perdido ante el Fenerbahce en esta competición y ante el Arsenal en la Premier League.

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El Club Brujas recibe al Liverpool en un buen momento en la competición doméstica bajo las órdenes de Ivan Leko. El sábado goleó por 5-1 al KV Mechelen y amplió a cinco partidos su racha sin derrotas.

Esa racha incluye una victoria en la Champions League ante el PSV Eindhoven, prueba de que el Brujas también puede rendir en Europa, además de hacerlo en casa.

Los dos equipos ocupan posiciones consecutivas en la clasificación de la fase liga, por lo que este partido tiene mucho en juego para ambos.

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