Cómo ver el Club Brugge vs Liverpool con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.
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Previa del partido
El Liverpool viaja a Bélgica para enfrentarse al Club Brugge en el Jan Breydel Stadion de Brujas, en la Champions League.
El equipo de Andoni Iraola llega con buenas sensaciones tras vencer 4-0 al Manchester United en Anfield el domingo. Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz marcaron en los primeros compases después de la expulsión de Leny Yoro, mientras que Rio Ngumoha y Victor Munoz anotaron en la segunda parte.
El resultado puso fin a una mala racha que incluyó derrotas ante el Fenerbahce en esta competición y ante el Arsenal en la Premier League. El Liverpool querrá trasladar ese impulso a Europa.
El Club Brugge, entrenado por Ivan Leko, también atraviesa un buen momento. Goleó 5-1 al KV Mechelen el sábado en la liga belga y ganó 2-1 a domicilio al PSV Eindhoven en su anterior partido de Champions League.
El equipo local no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos y confía en sus posibilidades ante su afición. El ataque del Liverpool pondrá a prueba a una defensa que ha encajado siete goles durante esa racha.
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