Clayvin Zúniga vuelve a guiñarle el ojo a la Selección de El Salvador

El delantero hondureño se deja querer por la azul y blanco.

Clayvin Zúniga quiere ser tomado en cuenta en la Selección de El Salvador, que actualmente dirige el mexicano Carlos De los Cobos. Al hondureño le queda poco tiempo para poder optar por la ciudadanía salvadoreña.

En el Instagram de “La vida detrás del aficionado”, el hondureño contó: “Sería genial jugar con El Salvador, es una liga en la que me he desempeñado muy bien y todo los días se da un reto para crecer. Por ahora estoy en Municipal Limeño y espero este torneo podemos hacer grandes cosas”.

El delantero llegó en el 2016 al Municipal Limeño y se mostró agradecido por todo el apoyo: “Desde que llegué a este equipo me dieron apoyo y, gracias al trabajo, entrega en la cancha y la personalidad, me he ganado el cariño de la afición”.