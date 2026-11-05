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FBL-C1-EUR-FENERBAHCE-LIVERPOOLGetty Images
Mohamed Saeed
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Clayton Blackmore, exjugador del Manchester United, se disculpa por su publicación en la que dice a Mason Greenwood «vuelve a casa» tras la victoria del Fenerbahçe sobre el Liverpool

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El exdefensa del Manchester United Clayton Blackmore se ha visto obligado a pedir disculpas públicamente tras provocar una oleada de críticas en las redes sociales por sus comentarios sobre Mason Greenwood. Blackmore, de 62 años, había instado al delantero a regresar a Old Trafford después de su destacada actuación en la Champions League.

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Polémica tras la gesta en la Champions League

La situación se produjo poco después de que el Fenerbahce lograra una emocionante victoria por 3-2 ante el Liverpool en la Champions League el miércoles por la noche. Greenwood, de 25 años, desempeñó un papel clave en el triunfo del equipo turco al marcar el gol del empate en la primera parte frente al histórico rival del United. Su actuación llevó a Blackmore a celebrar el resultado en las redes sociales, pero sus palabras suscitaron enseguida numerosas críticas entre los aficionados del United y el resto de la comunidad futbolística.

En su cuenta oficial de X, el exinternacional galés escribió: «Bien hecho, Mason Greenwood, por vencer al Liverpool. Vuelve con nosotros, por favor». La publicación desató de inmediato una avalancha de comentarios críticos que recordaban al exdefensa las circunstancias que rodearon la salida del extremo del fútbol inglés. La reacción fue tan rápida y contundente que Blackmore se vio obligado a pronunciarse apenas dos horas después. Afirmó que había malinterpretado la situación legal actual y las circunstancias del exjugador de la cantera del Manchester United.

Blackmore rectifica tras las críticas en redes sociales

La publicación provocó rápidamente una oleada de condenas entre los aficionados, lo que llevó a Blackmore a ofrecer una aclaración formal apenas unas horas después. En su cuenta personal, Blackmore pidió disculpas a todas las personas a las que había molestado con sus comentarios y afirmó que creía que el jugador había quedado completamente exonerado de las acusaciones anteriores.

«Siento haber ofendido a alguien, pero había oído que había quedado exonerado de cualquier conducta indebida. Pido disculpas a todas las personas a las que he molestado con mis comentarios. Como he dicho, pensaba que había quedado exonerado de todo y ha tenido un bebé con su novia. Lo siento mucho», escribió en X.

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La complicada salida de Greenwood de Old Trafford

La salida de Greenwood del Manchester United sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la historia reciente del club. Considerado en su día la gran joya de la cantera de Carrington, la carrera del delantero en el club se detuvo en 2022 tras su detención como sospechoso de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo, y agresión. Aunque la Fiscalía de la Corona acabó retirando todos los cargos a principios de 2023, el United llevó a cabo una larga investigación interna que, tras una considerable presión de los aficionados, concluyó que lo mejor para ambas partes era que continuara su carrera en otro lugar.

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Una vida más tranquila en Estambul

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Desde su salida definitiva del noroeste, Greenwood ha tratado de reconstruir su reputación lejos de la intensa atención de los medios ingleses. Tras una fructífera cesión al Getafe en LaLiga, se marchó al Marsella antes de fichar por el Fenerbahce este verano por unos 33 millones de libras. Su vida en Estambul ha sido relativamente tranquila, ya que se ha mantenido en gran medida alejado de los focos que suelen acompañar a los grandes fichajes. El delantero reside actualmente en el distrito de Sarıyer, una zona popular entre los futbolistas extranjeros, donde, según se informa, es vecino del excentrocampista del Chelsea N'Golo Kante y del exjugador del Real Madrid Marco Asensio.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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