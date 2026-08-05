Cláusula sorprendente: los detalles del contrato de Salah con el Trabzonspor

La estrella egipcia Mohamed Salah completó oficialmente su fichaje por el Trabzonspor turco este miércoles, para comenzar un nuevo capítulo en su carrera deportiva.

Salah abandonó el Liverpool al final de la temporada pasada, tras 9 años en la fortaleza de Anfield repletos de logros individuales y colectivos.

El Trabzonspor es el séptimo club en la carrera de Salah, después del Al Mokawloon Al Arab, el Basilea, el Chelsea, la Fiorentina, la Roma y el Liverpool.









Por su parte, el diario turco «AKSAM» reveló los detalles del contrato de Salah con el Trabzonspor, señalando que la estrella egipcia firmó un contrato por dos años con el club turco.

Añadió que Salah percibirá 17 millones de euros como salario anual con el Trabzonspor.

Apuntó a una cláusula destacada del acuerdo que otorga a Salah el 20% de los ingresos por la venta de productos que lleven su nombre o su imagen por parte del club.

Cabe recordar que Salah entabló negociaciones con el Besiktas en un momento anterior del mercado de fichajes de verano actual, pero no se incorporó debido a las diferencias sobre los aspectos económicos del contrato.