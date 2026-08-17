Según informa el portal deportivo griego Gazzetta, que ya había desvelado el domingo el viaje de Konstantelias a Dortmund para pasar el reconocimiento médico, el PAOK querría obtener en calidad de cedido a la joya ofensiva del Dortmund, Samuele Inacio, en el marco del inminente traspaso. Sin embargo, no se trata de una condición concreta para la operación, ya que, según Ruhr Nachrichten y Sky, el fichaje del jugador de 23 años ya está cerrado.

Inacio, después de las grandes sensaciones que dejó la pasada temporada y en la pretemporada, entra en los planes fijos del BVB y debe seguir desarrollándose en Dortmund hasta convertirse en un pilar del equipo. No obstante, el asunto podría volver a moverse si las perspectivas de minutos para el gran talento de 18 años se reducen tras los fichajes de Karetsas y Konstantelias.

De momento, sin embargo, no es algo que se espere, ya que en Dortmund tienen en muy alta estima al recién estrenado internacional italiano, que debutó con la Squadra Azzurra el 3 de junio. Inacio dejó una impresión extraordinariamente buena en el tramo final de la pasada temporada, cuando incluso fue titular con los aurinegros en la Bundesliga en las últimas cuatro jornadas. En la penúltima jornada marcó además su primer gol como profesional en el partido en casa ante el Eintracht Frankfurt.

Inacio despierta entusiasmo en el BVB: "Uno de los mayores talentos del mundo"

La recompensa llegó de inmediato en forma de una ampliación anticipada de contrato hasta 2029. "Por sus capacidades y su potencial, Samu está entre los mayores talentos de su generación en todo el mundo. Estamos convencidos de que, con su entrega y su calidad, puede convertirse en un jugador extraordinario", citaron hace unos meses al director general deportivo Lars Ricken.

Ante semejantes elogios, una salida de Inacio parece prácticamente descartada. Más probable en este sentido es que otro talento del BVB cambie de colores en el marco del acuerdo con el PAOK por Konstantelias.

El BVB podría facilitar la salida de Kostoglou al PAOK

Como informa sport24.gr, el histórico club griego se encuentra en conversaciones avanzadas con Christos Kostoglou, de 17 años, que, a diferencia de Inacio, todavía no ha jugado con el primer equipo del Dortmund. Kostoglou tiene contrato con el BVB hasta 2027, pero los aurinegros estarían aparentemente dispuestos a renunciar a un traspaso por Kostoglou como gesto de buena voluntad por el inminente fichaje de Konstantelias.

El centrocampista llegó a Dortmund en 2023 tras pasar por las categorías inferiores del Fortuna Düsseldorf y del Borussia Mönchengladbach. Es una pieza fija en el sub-19 del Dortmund. La temporada pasada jugó principalmente aún en el sub-17 y firmó 13 participaciones de gol en 13 partidos de liga.

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