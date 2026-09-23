Cláusula contractual especial: Jürgen Klopp provoca una lluvia de dinero para Said El Mala

Según un informe de Sport Bild, el jugador de 20 años tiene en su contrato con el 1. FC Colonia una cláusula especial que le garantiza bonus por apariciones con la selección alemana.

El seleccionador Jürgen Klopp incluyó a El Mala en su segunda convocatoria para los partidos de la Nations League contra Serbia (1 de octubre) y Grecia (4 de octubre). Las opciones de que el atacante del Effzeh dispute al menos uno de los dos encuentros son altas.

Si realmente llega ese momento, El Mala podrá alegrarse, por un lado, por el pago de una cantidad única y, por otro, por un aumento de su salario base.

Según información de Sport-Bild, el jugador de 20 años recibirá de su club una cantidad fija de 100.000 euros cuando debute con la selección absoluta, y además su sueldo, actualmente de alrededor de tres millones de euros al año, aumentará de forma continua con más apariciones con la camiseta de la DFB, por ejemplo la quinta y la décima.

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¿Con qué socios trabaja Said El Mala?

Los colonienses hicieron a El Mala ciertas concesiones económicas para convencerlo de renovar su contrato el pasado verano. Pese al interés de varios grandes clubes -entre ellos, había equipos de la Premier League, el BVB y RB Leipzig tras el jugador de 20 años-, se acordó prolongar la colaboración hasta 2031. En el contrato de El Mala no habría una cláusula de salida, por lo que el Colonia podría negociar libremente una cantidad de traspaso con futuros interesados.

Además de los pagos del club, El Mala también ha acordado al parecer incrementos similares con sus socios publicitarios. De su proveedor Nike, por el debut con la selección alemana, habría 175.000 euros extra. Más aumentos: tras cada cinco partidos, el atacante cobra 120.000 euros adicionales. La cantidad base en el contrato hasta 2032 sería esta temporada de 350.000 euros.

El Mala también recibe bonus de parte del desarrollador de videojuegos EA Sports, del fabricante de cromos Topps y del minorista alimentario Rewe tras su primera aparición con la DFB.