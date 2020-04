Claudio Maradona se quedó con las ganas de jugar en el Águila

El delantero brasileño externó su deseo de jugar afuera de Brasil, por primera vez.

Claudio Maradona fue anunciado el fin de semana pasado como uno de los refuerzos de Águila para el torneo Apertura 2020, pero su contratación se cayó debido a que no se llegó a un acuerdo con el Americano, equipo de la Tercera División de .

En conversación con el programa “Los Provocadores”, el delantero expresó cómo se siente al no poder llegar a El Salvador: “Agradezco a la afición de Águila que me comenzó a seguir en redes sociales y comenzó a enviarme su apoyo, pero no se llegó a un acuerdo. Espero poder estar el próximo año en Club Deportivo Águila”.

“La afición de un club siempre debe apoyar y me gustó cómo me apoyaron. Después de noviembre espero ir a Águila, sería conocer otra cultura, personas, competición”, agregó el atacante carioca