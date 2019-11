Claudio Bravo tomará la titularidad de Manchester City en la Premier League

Fue el mismo Pep Guardiola quien confirmó que el chileno será el responsable de defender la portería ciudadana.

"Ederson no puede jugar. No sé cuánto tiempo estará fuera. El domingo no puede jugar". Esas fueron las palabras de Pep Guardiola sobre el estado físico del portero titular del City, quien terminó con problemas musculares en el lance por , y debió ser reemplazado por Claudio Bravo, quien posteriormente fue expulsado.

Sin embargo la sanción para el portero chileno será sólo en torneos europeos, por lo que podrá custodiar la meta ciudadana este fin de semana, justo cuando Manchester se mida ante .

Un enfrentamiento de suma importancia, considerando que las dos escuadras son las mejores de esta temporada.

Pese a la suplencia, Claudio Bravo ha demostrado ser una carta de seguridad tanto en la Roja como en Manchester