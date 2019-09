Claudio Bravo: "Sigo siendo un líder dentro de un vestuario"

El portero chileno se refirió a su retorno a La Roja, como también la "no" capitanía.

"Para mí es sencillo, es algo que vengo haciendo siempre. Cuesta ponerse nervioso, pero yo me siento feliz, por haber recuperado mi condición, por recuperarme de la lesión". Así resumió Claudio Bravo su regreso a la Selección chilena en el partido amistoso que finalizó 0-0 contra .

Sentimientos donde el golero indicó que "fue un periodo duro para mí y me sirvió de mucho".

Meta que se mostró seguro, y dejando en claro que su lesión, ni estar en la banca del han mermado sus capacidades, entregando confianza y manteniendo el arco chileno sin goles en su partido número 120.

Con relación al puesto de titular, regreso con la camiseta de , manifestó que "para competir no pido absolutamente nada, solamente la opción de poder participar, lo demás te lo ganas entrenando, compitiendo. El llevar o no un brazalete es un distintivo. El tiempo te pone donde debes estar".

Y otro de los temas que llamó la atención fue su partido en que no llevó la jineta, algo que no pasaba desde 2007. Y el histórico arquero de La Roja fue claro en señalar que no es tema para él

"Se hizo un buen partido con gente que se quiere ganar un lugar. No sé si se me notó algo. Hice exactamente lo mismo, pero es entendible también, no tengo por qué volver y ser capitán, yo sigo siendo un líder dentro de un vestuario, soy el que más grita dentro del campo y no por llevar un brazalete o no voy a dejar de hacerlo", aseveró.