Claudio Bravo en su regreso a La Roja: "Ya habrá tiempo para hablar cuando estén las caras de siempre"

El meta volvió a la Selección después de casi dos años y mandó un mensaje a los ausentes en Estados Unidos. Se prepara para el duelo ante Argentina.

La presencia más esperada en la concentración de en era la de Claudio Bravo, quien volvió a La Roja después de casi dos años y se ganó un lugar para el amistoso contra Argentina, que se jugará el jueves en Los Angeles.

El otrora capitán de la Selección habló con los medios, contó su alegría por esta nueva oportunidad y mandó un mensaje a varios compañeros ausentes: "Hay muchos temas que conversar. Ahora vino gente nueva pero cuando vuelvan las caras de siempre tendremos tiempo de hablar de lo que se deba".

Reinaldo Rueda citó para esta gira al golero del , que sufrió una lesión y protagonizó un conflicto, además de perder la capitanía. "Esas son decisiones del entrenador. Creo que soy el jugador que más veces ha sido capitán en el fútbol chileno. Ahora vengo a jugar, trabajar y aportar", dijo.

Bravo espera rendir en esta etapa tras la de . "Quiero demostrar que estamos en una Selección competitiva. Una de las mejores del mundo. Mis metas son siempre altas. No vengo a sentarme para ocupar un lugar", explicó ante los medios.

La vuelta le generó alegría al oriundo de Viluco y significó un mimo tras la rotura del tendón de Aquiles: "Llevo mucho tiempo sin estar en la Selección por distintos motivos. Tuve que sufrir una lesión compleja que limita a la mayoría de los jugadores. Para mí ha sido un renacer".

El artículo sigue a continuación

Chile vs. Argentina: formación, día, horario, cómo ver por TV, en vivo online y streaming

Finalmente comentó la lucha por el puesto con Gabriel Arias. "Uno siempre quiere estar compitiendo, quiere dar lo mejor. A nivel de Selección uno aspira a dar lo máximo y para eso deben estar los mejores, pero fuera de eso, me tocó estar un periodo de tiempo fuera por lesión. Si no fui a Copa América no depende exclusivamente de mí, eso también lo dejé claro la última vez, fue una decisión netamente del entrenador, son cosas que están fuera de mi alcance".

Mientras que el DT caleño habló sobre su citación asegurando que “la idea es que vuelva y creo que así como tuvo meses difíciles en la rehabilitación, para cuando Copa América consideré que no era oportuno considerarlo y llevarlo como segundo o tercer portero, ahora creo que ha estado actuando y estuvo en la final de la copa en ”.