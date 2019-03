Claudio Bravo alista su retorno al Manchester City

El chileno publicó en sus historias de Instagram un par de guantes y un par de zapatos acompañados de un positivo emoticon. ¿Volvió a las prácticas?

Claudio Bravo prepara el retorno. El arquero del Manchester City completó la rehabilitación a la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, que sufrió el 20 de agosto del pasado año, y ya estaría en condiciones físicas de volver a jugar.

El 22 de enero, el otrora capitán de la Selección chilena reapareció en el complejo deportivo en el que los "citizens" realizan sus prácticas, aunque no había podido entrenarse a la par de sus compañeros.

Pero esta jornada, el oriundo de Viluco compartió en sus historias de Instagram una fotografía mostrando un par de guantes y un par de zapatos acompañados de un positivo emoticon, lo que podría dar indicios de que el golero nacional volvería a sumar minutos en la escuadra de Pep Guardiola.

Cabe recordar que el meta chileno está hablitado para actuar en la Champions League. Sin embargo, en Inglaterra prevén que su retorno se produciría en la segunda mitad de este mes, que para el City contempla el duelo frente al Swansea, por cuartos de final de la FA Cup, y los cruces ante el Fulham y Cardiff por Premier League.

En caso de que vea acción, podría ser considerado por Reinaldo Rueda como parte del plantel que afrontará la Copa América de Brasil que arranca en junio. “Hace días que no hablo con Claudio. Todavía no he recibido el informe del departamento médico de lo que es el estado de él en este momento”, dijo, de manera escueta, el DT colombiano respecto a su retorno a La Roja.