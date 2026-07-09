Claude Leroy: «Infantino es un idiota políglota... y se cree un dios en África»

El veterano entrenador francés Claude Le Roy criticó con dureza al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el programa«L'Équipe du Soir».

La polémica surgió tras anularse la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, tras la intervención del presidente Donald Trump, mientras se mantuvo la tarjeta amarilla a la estrella francesa Michael Oliisi.

Leroy afirmó: «No se trata solo del Mundial, sino también de la Copa Africana de Naciones y de su relación con la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Se considera a sí mismo el salvador de la Copa Africana de Naciones, algo que no se atrevería a hacer ni siquiera en un 1 % durante la Eurocopa, la Copa América o la Copa de Asia».

Lee también

Marruecos y Argentina, un baluarte mundial frente al dominio europeo

Ante Egipto, Argentina repite la hazaña de Brasil tras 88 años

Criticó también el trato que el responsable suizo da al continente africano: «Viene a sentarse en el trono, es él quien le dice al jefe de Estado: “Ven, siéntate aquí; ven, siéntate allá”. Es él quien entrega todas las medallas».

El veterano entrenador cree que lo mueve el cálculo electoral: «Aprovecha la codicia de muchos presidentes de federaciones africanas; sabe que hay 54 votos en juego y toca esa fibra. No busca el desarrollo».

¿Dónde está Wenger?

También preguntó por la postura del francés Arsène Wenger, director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, tras la controvertida decisión de anular la suspensión de Balugun, y afirmó: «Me gustaría saber qué piensa Arsène Wenger, el gran pensador técnico de la FIFA… ¿qué opina ante todas estas actuaciones de Gianni Infantino, que responde a una llamada de Donald Trump?».

El técnico, de 78 años, remató:Me sorprende que siga al frente de la FIFA. No entiendo cómo se acepta que sea casi el único candidato para las próximas elecciones. Solo tiene una cualidad: es políglota. Pero es un políglota idiota, peligroso para el fútbol, que no ha aportado nada positivo y lo ha convertido en objeto de sospecha».

Y concluyó: «Hoy, cuando la gente habla de fútbol en la calle o con amigos, dice: “Todo son conspiraciones, puedes vender un partido como quieras. Solo hace una llamada y la Comisión de Disciplina desaparece”. Me sorprende la imagen que proyecta el fútbol profesional de alto nivel».