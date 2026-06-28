Clasificación histórica: Congo vence a Uzbekistán y ahora enfrentará a un rival europeo

La República Democrática del Congo remontó ante Uzbekistán y ganó 3-1 en la última jornada del Mundial 2026.

La selección uzbeka se adelantó con un gol de Eldor Shomurodov en el minuto 10.

Sin embargo, Congo igualó de penalti por medio de Wisa en el 68.

Feston Mayi anotó el segundo en el 78', y Wisa cerró el marcador con su doblete en el 90+1'.

Con 4 puntos, el Congo ocupa el tercer lugar del Grupo 11 y avanza como uno de los mejores terceros.

En dieciseisavos se medirá a Inglaterra, mientras Uzbekistán cierra el Grupo 11 sin puntos.