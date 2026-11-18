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La selección alemana de fútbol vuelve a llamar a la puerta del top 10 de la clasificación mundial de la FIFA.

Gracias a sus victorias en la Nations League en Serbia (3-1 ) y ante Países Bajos (5-0) , el equipo del seleccionador Jürgen Klopp subió del puesto 13 al 11 en la clasificación actual.

El equipo de Klopp superó a Suiza y México y se sitúa ahora justo por detrás de Colombia. Países Bajos, novena, también está a su alcance. España sigue en lo más alto. Sin embargo, tras caer ante la Inglaterra de Thomas Tuchel, en su primera derrota después de 43 partidos, la campeona del mundo perdió parte de su ventaja. Argentina, Francia e Inglaterra acechan por detrás.

Una de las grandes beneficiadas es Marruecos. La selección norteafricana subió dos puestos y alcanzó un histórico quinto lugar. Marruecos nunca había ocupado una posición mejor desde la creación de la clasificación mundial de la FIFA en 1993.

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Alemania no ha ocupado un puesto mejor que el noveno desde julio de 2018 (cuando lideraba la clasificación mundial). Antes de la fase final del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, el equipo era décimo.

Top 20 de la clasificación mundial de la FIFA (noviembre de 2026)