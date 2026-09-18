Clasificación del coeficiente: Países Bajos debe temer a Turquía tras una semana desastrosa

Países Bajos ha salido mal parado en lo que respecta a la clasificación de coeficientes de la UEFA. Feyenoord perdió la semana pasada por 5-1 ante el FC Barcelona en la Champions League y en la Europa League llegaron las derrotas de AZ y NEC. El PSV fue el único club neerlandés que sumó un punto tras empatar ante el Shakhtar Donetsk (1-1).

Portugal, sexto en la clasificación, obtuvo unos resultados llamativamente buenos. El Torreense, de Segunda División, sorprendió con una victoria por 1-2 sobre el Lillestrøm SK. Bélgica, séptima, sumó 0,400 puntos gracias al triunfo por 0-3 del Union Saint-Gilloise sobre el Viktoria Plzen. También hubo un revés para los belgas, ya que el Anderlecht perdió por 1-2 ante el Olympique de Lyon.

Turquía, que pisa los talones a Países Bajos, también sumó 0,400 puntos en el arranque de la temporada en la Europa League. El Besiktas logró una contundente victoria por 4-1 sobre el Olympique de Marsella. Como consecuencia, Países Bajos ya solo cuenta con una ventaja de 2,287 puntos sobre Turquía.

Si Países Bajos sigue cayendo y es superado por Turquía, eso tendrá consecuencias para la ronda previa de la Champions League en la que entrará el segundo clasificado de la VriendenLoterij Eredivisie. El subcampeón también perdería la garantía de una plaza en la Europa League. En cualquier caso, solo el campeón de esta temporada se clasificará directamente para la máxima competición europea.

Países Bajos perdió la sexta plaza ante Portugal la temporada pasada, mientras que entretanto ya ha dejado de contar la sólida temporada 2021/22. Portugal se ha escapado y Bélgica ya es inalcanzable esta temporada. Por tanto, en este curso la clave pasa sobre todo por mantenerse por delante de Turquía en la clasificación.

Además, es importante que Ajax y FC Twente logren resultados en la fase de liga de la Conference League. El Ajax iniciará su aventura europea el 15 de octubre contra el Hajduk Split. El FC Twente recibirá ese mismo día la visita del suizo FC Thun.

Clasificación actual del coeficiente UEFA

6. Portugal (65.750 puntos)

7. Bélgica (59.450 puntos)

8. Países Bajos (52.562 puntos)

9. Turquía (50.275 puntos)